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Hurma paketinin içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

Hurma paketlerinin içine yerleştirilen preslenmiş 6 kilo 910 gram afyon sakızını İstanbul'a götürmeye çalışan İranlı, Van'da havaalanında yakalandı.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Ferit Melen Havalimanı Şube müdürlükleri görevlileri; Van’dan İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen İran vatandaşı T.M.M.'den şüphelendi.
 
İranlı yolcunun giriş kontrol noktasından geçtiği esnada, X-Ray cihazına bıraktığı valizinde narkotik madde arama köpeği Boz ile arama yapıldı.
 
Yapılan detaylı aramada; preslenmiş hurma paketleri içerisine zulalanmış 5 paket halinde toplam 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınarak uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılan T.M.M. tutuklandı.
 

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