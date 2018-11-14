Hurma paketinin içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı
Hurma paketlerinin içine yerleştirilen preslenmiş 6 kilo 910 gram afyon sakızını İstanbul'a götürmeye çalışan İranlı, Van'da havaalanında yakalandı.
- İHA
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Ferit Melen Havalimanı Şube müdürlükleri görevlileri; Van’dan İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen İran vatandaşı T.M.M.'den şüphelendi.
İranlı yolcunun giriş kontrol noktasından geçtiği esnada, X-Ray cihazına bıraktığı valizinde narkotik madde arama köpeği Boz ile arama yapıldı.
Yapılan detaylı aramada; preslenmiş hurma paketleri içerisine zulalanmış 5 paket halinde toplam 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınarak uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılan T.M.M. tutuklandı.
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