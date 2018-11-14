Hurma paketlerinden afyon sakızı çıktı

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere dün Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran vatandaşı Taj Mohammed Mohtashami'nin giriş kontrol noktasında, X- Ray cihazdan geçen valizi, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından arandı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisine zulalanan 5 paket halinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi, Mohtashami gözaltına alındı.