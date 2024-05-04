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Hüseyin Balyalı vefat etti

Doğru Yol Partisinden (DYP) bir dönem Balıkesir Milletvekilliği görevinde bulunan Hüseyin Balyalı, 82 yaşında hayatını kaybetti.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 12:37 - Güncelleme:
Hüseyin Balyalı vefat etti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Balyalı, dün gece evinde fenalaştı.

Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Balyalı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TBMM 19. Dönem DYP Balıkesir Milletvekili Balyalı'nın naaşı, 6 Mayıs Pazartesi günü öğle vakti Bandırma'daki Haydar Çavuş Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Gönen ilçesine bağlı kırsal Bayramiç Mahallesi'nde toprağa verilecek.

- HÜSEYİN BALYALI

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 10 Temmuz 1942'de doğan Hüseyin Balyalı, 1967'de Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisinden mezun oldu. 1970-1976 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğünde çalışan Balyalı, 1976-1984'te Bursa, Diyarbakır ve Ankara defterdarlıkları, 1984-1991'de Maliye Bakanlığı Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası Balyalı, Balıkesir Milletvekili olarak 1991-1995 yıllarında parlamentoda görev yaptı.

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