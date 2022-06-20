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Terörist Hüseyin Şibli operasyonunda dikkat çeken detay! ''Çok üstün bir teknolojiye karşılık geliyor''

MİT, PKK'nın sözde 'Suriye Özerk Yönetimi Merkez Yürütme Konseyi Eş Başkanı' olan Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi, sınırdan 275 km derinlikteki Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, nokta operasyonla ilgili çarpıcı detayları paylaştı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 08:05 - Güncelleme:
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye şehri Kalar bölgesinde nokta harekat düzenledi. Türkiye sınırlarının 275 kilometre uzağında gerçekleştirilen nokta operasyonda, terör örgütü YPG'nin sözde "Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı" terörist Ferhat Denk Kod adlı Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirildi.

"SİHA İLE HEDEF ALINDI"

Resmi kaynaklar operasyonun nasıl düzenlendiğine dair detay vermezken, Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, aHaber canlı yayınında operasyonun SİHA ile düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Ağar, harekat noktasının Süleymaniye Kelar olduğunu belirterek "Bu harekatın son derece önemli bir özelliği var. Uzun menzilli yeni nesil bir SİHA kullanıldı. Bu SİHA'nın güdümü, komuta kontrolü çok üstün bir teknolojiye karşılık geliyor. Vuruşu, çok üstün bir teknolojiye karşılık geliyor. Bu olayda 4 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

CİLO'NUN SAĞ KOLU

Terörist Şibli'nin, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye yöneticilerinden Şahin Cilo kod adlı teröristin sağ kolu olduğu ve Irak'ta görevlendirildiği öğrenildi.

Terörist Şibli'nin, Suriye'de bölge dışı üçüncü ülkeler ile kurduğu çıkar ağını Süleymaniye'nin güneyinde de sürdürmesi için görevlendirildiği ve burada adeta yeni bir terör yuvası oluşturmayı amaçladığı da öğrenildi.

Aslen Suriye kökenli olan terörist Şibli, terörist başı Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı. 2004'te Halep kırsalında sözde sorumlu düzeyinde görevlendirilen terörist Şibli, daha sonra ise örgütün sözde liderlerini eğitmek özere Gara ve Kandil alanında görevlendirildi.

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