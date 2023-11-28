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  • Husumetlisini kovaladı, çatıdan çatıya atlarken 3. kattan düştü
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Husumetlisini kovaladı, çatıdan çatıya atlarken 3. kattan düştü

Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, kavga ettiği husumetlisinden kaçarken çıktığı 3 katlı binanın çatısından beton zemine düşerek ağır yaralandı.

İHA28 Kasım 2023 Salı 02:59 - Güncelleme:
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Kırıkkale'de gerçekleşen olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi 600. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki B.K., sokakta kavga ettiği husumetlisinden kaçmak için 3 katlı binanın çatısına çıktı.

B.K., karşı binanın çatısına atlamaya çalıştığı esnada boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzere olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 25 yaşındaki genç, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı şahsın, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerince olayın yaşandığı alanda inceleme yapıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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