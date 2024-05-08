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İBB, AK Parti döneminde İstanbulluların hizmetine sunulan İSBİKE'ı çürümeye terk etti

AK Parti döneminde çevreci ulaşım sağlıklı yaşam hedefiyle İstanbulluların hizmetine sunulan İSBİKE akıllı bisiklet kiralama sistemi, İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından çürümeye terk edildi.

Sabah8 Mayıs 2024 Çarşamba 08:06 - Güncelleme:
İBB, AK Parti döneminde İstanbulluların hizmetine sunulan İSBİKE'ı çürümeye terk etti
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AK Parti döneminde 2012'de çevreci ulaşım sağlıklı yaşam hedefiyle İstanbulluların hizmetine sunulan İSBİKE akıllı bisiklet kiralama sistemi, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı koltuğunu oturmasının ardından kaderine terk edildi.

İBB iştiraki İSPARK tarafından işletilen, İstanbulluların yoğun olarak tercih ettiği İsbike akıllı bisiklet sistemi, 2019 yılı sonrası birçok kez ihmalkarlıkla gündeme geldi.

Bisikletlerin son olarak 2023 yıl sonunda bakıma alındığı duyuruldu. Yapılan duyuruda "2023 yılsonu itibariyle İsbike Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım-onarım dönemine girecektir. Bu sürede hak kaybı oluşmaması için abonelerimizin mevcut sürelerine sistemin kapalı olduğu süre kadar ilave edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Ancak bu açıklamanın ardından ne İSPARK'tan ne İsbike A.Ş'den ne de İBB'ye bağlı Ulaşım Yönetim Sistemi'nden (UYM) açıklama yapıldı.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre, 5 aydır kış uykusuna alınan İSBİKE istasyonlarının adeta çöp kutularına döndüğü, bisikletlerin ise Kartal'da bir depoda çürütüldüğü ortaya çıktı. İSBİKE istasyonlarının son halini gören vatandaşlar, İBB'ye tepki gösterdi.

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