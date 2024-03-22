İBB Başkan adayı Kurum: 5 yıldır mevcut İBB yönetimi yüzünden çile çeken İstanbullular rekor bir oyla bizi seçecektir

Pendik'te bir otelde düzenlenen Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği (MARMAS) iftarında konuşan Kurum, sektörün yıllardır çözülemeyen pek çok sorununu istişareyle yapıcı ve kalıcı şekilde çözeceklerini söyledi.

Sadece İstanbul'da 5 bini Anadolu Yakası'nda olmak üzere 11 binin üzerinde ikinci el oto alım satımı yapan esnafın bulunduğunu belirten Kurum, "Biz bir kapıdan girdiğimizde artık o kapı bizim kapımızdır. Biz de bu kapıdan girdik, bundan sonra hep birlikte çözümlerimizi uygulayacağız, İstanbul'u birlikte yöneteceğiz. 1 Nisan'dan itibaren sırtını millete dönmüş olan Büyükşehir, yüzünü yeniden halka dönecek, yüzünü milletin dertlerine dönecek." diye konuştu.

Şehrin trafik sorununun her geçen gün katlanarak çekilmez bir hal aldığını en iyi esnafın gördüğünü dile getiren Kurum, kentteki trafiğin insanları bıkıp usandıran bir eziyete dönüştüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Tüm bunların tek bir sebebi var. O da İstanbul'a karşı ilgisizliktir, beceriksizliktir. Yatırım yapmadıkları gibi bizim İstanbul'a kazandırdığımız başarıların üzerine konmaya çalışıyorlar. Bunların 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey var, o da İstanbul'dur. Son 5 yılda sizlere, İstanbullulara yaşatılan onca çile, onca eziyet reva mıdır? İşte burada sizlere de çok büyük, çok önemli sorumluluklar, vazifeler düşüyor. Bu noktada sizlerin desteğiyle trafik çilesinden tamamen kurtulacağız. Ulaşım sorununu bir daha hiç dönmemek üzere İstanbul'un gündeminden çıkartacağız. Bunu da sizlerle yapacağız, sizlerle başaracağız."

- "ÖNÜMÜZDE İKİ SEÇENEK VAR"

Seçimlerin, iş bilmez olarak nitelediği CHP'li İBB yönetiminden kurtulmak için fırsat olduğunu vurgulayan Kurum, aynı zamanda yaşanabilir bir İstanbul için de eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi.

Kurum, seçimlere bir hafta kaldığını hatırlatarak, "Her şey ayan beyan ortadadır. Önümüzde iki seçenek var. İstanbullular bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi seçecek ya da yeni yuvalarında huzur içinde yaşamayı seçecek. Bu seçimde ya 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri seçecek ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atan bu kardeşinizi seçecek." ifadesini kullandı.

Kurum, şunları söyledi:



"Bu seçimde ya İstanbul'u trafik çilesine mahkum edenleri seçecek ya da dev ulaşım yatırımlarıyla trafik sorununu kökten çözecekleri seçecek. Hülasa, bu seçimde İstanbullular, ya millete verdiği sözleri hatırlamayanları seçecek ya da 81 ilde verdiği sözleri bir bir yerine getiren bu kardeşinizi seçecek. Ama ben inanıyorum ki, 5 yıldır mevcut İBB yönetimi yüzünden çile çeken İstanbullular, oto galerici kardeşlerim, hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla seçecektir."

Göreve seçildikten sonra da esnafın yanında olmaya devam edeceğini belirten Kurum, şehri hep beraber yöneteceklerini kaydetti.

İftar programına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği (MARMAS) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erdem, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ve esnaf katıldı.