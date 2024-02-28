İBB Başkan Adayı Kurum: Biz gerçek belediyeciliğin neferleriyiz

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Arnavutköy'de miting düzenledi. Mitinge Kurum'un yanı sıra Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu, MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum'a konuşması sırasında vatandaşlar alkışlar ve sloganlarla eşlik etti. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"BİZ GERÇEK BELEDİYECİLİĞİN NEFERLERİYİZ"



Mitingde konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "Bu meydan bize tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu gibi 31 Mart akşamı zaferimizi müjdeliyor. Bu meydan reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik diyor. Biz de diyoruz ki bu seçimlerde Arnavutköy büyük bir rekor kıracak. Arnavutköy, Cumhur İttifakı diyecek. Arnavutköy sandıkları öyle bir patlatacak ki, İstanbul'da herkes Arnavutköy'ü konuşacak. Bugün İstanbul'umuz iş bilmez ellerdedir. Bu aziz şehir, ehliyetsizliğin kurbanı olmaktadır. İstanbul'umuz, yarı zamanlı belediye başkanlığını kabul etmez. Biz gerçek belediyeciliğin neferleriyiz. Sizin emrinizde ve hizmetinizdeyiz. 1 Nisan'da 5 yıldır yüzü gülmeyen İstanbulluların yüzünü güldürmeye geliyoruz. 1 Nisan gelecek, dertler bitecek. 1 Nisan gelecek, yüzler gülecek. 1 Nisan gelecek, İstanbul yeniden dirilecek. Bugün İstanbul'u yönetenler milyonlarca riskli yuvada yaşayan 6 milyon insanımızın geleceğini düşünmüyorlar. Bir tarafta Fikirtepe'de, Esenler'de toplam 75 bin yeni yuva için çalışanlar, diğer tarafta afet anında tatil beldelerinde gidenler var. Bugün bir tarafta Kartal Orhantepe'de, Üsküdar'da, Arnavutköy'de, Beykoz'da şantiyelerde arı gibi çalışanlar, diğer tarafta kendi geleceği için İstanbul'u kaderine terk edenler var. Bunların millete zerre kadar şefkati, sadakati yok. İşte bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya kentsel dönüşümü seçeceğiz, ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz. Bu seçimde ya asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atanları seçeceğiz, ya da 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri seçeceğiz" dedi.

"BİZ HEP MİLLETİMİZ İÇİN YAPAN VE ÜRETEN TARAFTA OLACAĞIZ"



Arnavutköy'deki problemleri dile getiren Kurum, "İstanbul'da yaşamak çile haline geldi. Arnavutköy'de imar problemi var. Arnavutköy'de kentsel dönüşüm ile ilgili beklenti var. 5 yıllık süreçte Arnavutköy'e dikilmiş bir eserleri yok. Kendileri icraattan, projeden nasiplerini alamadıkları için böyle bir dertleri yok. Bizim yapacaklarımıza hayalleri bile erişemiyor. Derdi olmayanlar bizi anlayamaz. Çünkü dert insanı yollara düşürür. İşte biz bu dertle milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak, 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışla milletimizin yanında alacağız. Bizi arayanlar algıda, reklamda bulamayacak. Bizi arayanlar milletin yuvalarını yaparken bulacak. Bizi arayanlar İstanbul'un 39 ilçesinde millet bahçesi yaparken bulacak. Bizi arayanlar Arnavutköy'ün geleceğini inşa ederken bulacaklar. Bizi hiç kimse polemik yaparken görmeyecek. Bizi arayanlar temel atarken, açılışlar yaparken görecek. Gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken görecek. Bizi arayanlar başımızdaki baretimizle, ayağımızdaki çizmemizle, sırtımızdaki montumuzla İstanbul için koşarken görecek. Bizi hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikodular tarafında göremeyeceksiniz. Biz hep milletimiz için yapan ve üreten tarafta olacağız. Tüm tecrübemizle Arnavutköy'e hizmet etmeye geliyoruz. Arnavutköy'ün yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz. Biz hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacağız. Biz hep sözünü tutanların tarafında olacağız. İstanbul artık alarm veriyor. İstanbulluların bu ihmalkarlığa dayanacak gücü kalmamıştır" şeklinde konuştu.

"KALBİMİZDE, MİLLET SEVGİSİYLE HER YERE KOŞACAĞIZ"



Arnavutköy için yapmak istediği projelerini anlatan Kurum, "Milletimiz İstanbul'u israfa, felakete, borca sürükleyenlere fırsat vermeyecektir. Sizleri CHP'nin insafına, belediyecilik anlayışına asla terk etmeyeceğiz.1 Nisan'dan itibaren Arnavutköy'ümüz için dev yatırımlarımızı hızlıca başlatacağız. Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattını ilçemize kazandıracağız. Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Hattını, Fenertepe İstasyonuyla entegre edip Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattıyla birleştireceğiz. Böylece Arnavutköy'den hem Marmaray'a hem de Topkapı'ya kadar raylı sistem hattı üzerinden yolculuk yapabileceksiniz. 1 Nisanda İETT hatlarının güzergâh ve sefer sayılarını artıracağız. Ayrıca oluşturulacağımız ek hatlar ile ilçe içindeki merkezler arasında tüm bağlantıları sağlayacağız. Arnavutköy-Karaburun, Sazlıbosna-Hadımköy arasındaki yolumuzu düzenleyeceğiz. Gençler için çok amaçlı kültür merkezini Arnavutköy'e kazandıracağız. Arnavutköy'ün gençliği geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Arnavutköy'de İSMEK'imiz her mahallemize yetecek seviyede tüm kadınlarımıza meslek edindirme kursları verecek. Orada ilk işini kurmak isteyen hanım kardeşlerime 'İBB yanında diyeceğiz'. Vereceğimiz 100 bin TL sermaye desteği ile kadınlarımız üretecek, istihdama katkı sağlayacak. Hep birlikte güçlü bir geleceğe hazırlanacağız. Bolluca'mız bugün Arnavutköy'ümüzün en güzel değeridir. Biz inşallah Bolluca'mıza yeni yeşil alanlar kazandıracağız. Burada tematik köylerimiz ve çiftlik parklarımızla milletimiz huzur içerisinde vakit geçirecek. Durusu'ya da muhteşem bir doğa parkı kazandıracağız. Arnavutköy'ümüzün derelerini tamamen ıslah edeceğiz. Yağmurda Arnavutköy'ü su basmayacak. Annelerimiz kapalı pazarların sayısının arttırılmasını istedi. Sıkışık pazar yerlerinde alışveriş yapmayacaksınız. Biz Arnavutköy'ümüze hangi mahallenin talebi varsa Mustafa başkanımla el ele verip yapacağız. Mevcut İBB yönetimi 5 yıldır engelli kardeşlerimizi de sahipsiz bıraktı. Bunu çok iyi biliyorum. Biz Arnavutköy'deki kardeşlerimizin en güzel imkanlardan istifade edeceği engelli ve yaşlı bakım merkezimizi bu şehre armağan edeceğiz. Bizi tek bir gün bile uzaklarda aramayacaksınız. Kalbimizde, millet sevgisiyle her yere koşacağız. Dünyanın en güzel milleti için, İstanbul'u yeniden dünyanın en güzel şehri yapacağız" ifadelerine yer verdi.