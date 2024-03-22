İBB Başkan adayı Kurum ilçe isimlerini tek tek saydı: Sürpriz bekliyorum, CHP'den alacağız

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da CHP yönetimindeki bazı ilçelerin 31 Mart 2024 seçimleri ile birlikte AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için az bir zaman kaldı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı, Mynet ve Onedio'nun sorularını cevapladı.

Kurum, "Seçimlerde sürpriz beklediğiniz ilçeler var mı?" sorusuna, "Var, var! Gerçekten ilçelerde de çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Örneğin Kartal'da, Maltepe'de ucu ucuna bir seçim süreci yürüyor. Orada o ilçelerden en az bir tanesini alacağız gibi gözüküyor." cevabını verdi.

Büyükçekmece'de çok güzel bir yarış olduğunu ve AK Parti'nin bu ilçede önde olduğunu ifade eden Kurum, "Sarıyer'de keza yine önde gözüküyoruz. Küçükçekmece'yi inşallah alacağız. Avcılar yine başa baş gözüküyor yani Avcılar'ı alacağız gözüküyor. Yani çok farklı neticeler olacak. Diğer alamadığımız ilçelerin belki birçoğunda da başa baş bir yarış olacak." dedi.