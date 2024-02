İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'daki taksi sorununu kökten çözeceğiz

İBB Başkan Adayı Kurum, Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katıldı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, bir süre önce İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına aldığı yolcu tarafından öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'yi andı.

Kurum, merhum taksicinin, bir insanlık vazifesini yerine getirerek yolda kalmış, ihtiyaç sahibi gördüğü bir şahsa insani duygularla yardım elini uzattığını belirterek, "Ne yazık ki kardeşimiz yardımseverliğine karşılık düşmanlıkla kalleşlikle muhatap olmuştur. Ben tekrar kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onun evladı artık bizim de evladımızdır, sevenleri bizim de ailemizdir." diye konuştu.

Büyükşehirlerde taksicilerin zaman zaman böylesi şiddet eylemlerine ve vandallığa maruz kaldığını dile getiren Kurum, şoförlerin ne kadar zorlu, meşakkatli bir iş yaptığını çok iyi bildiğini söyledi.

Kurum, bugün İstanbul'da yaklaşık 20 bin taksi olduğuna dikkati çekerek, "Günde 1,6 milyondan fazla yolcuyu taşımaya çalışıyorsunuz. İstanbul'un bu yükünü almak için çaba sarf ediyorsunuz ama her geçen gün bu yük bir kat daha artıyor. Biz, hem taksicimizi hem de İstanbulluları 'Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul' diyerek rahatlatacağız. Bir yandan yeni ulaşım yatırımları yaparken, bir yandan da İstanbul'un taksi sorununa dair yenilikçi, teknoloji yoğun ve taksi kültürünü güçlendiren çok önemli adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Mevcut CHP'li İBB yönetiminin taksi meselesini çözümsüz bıraktığını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Bunun arkasında CHP'li İBB yönetiminin taksicilerimizi bir rant kapısı olarak görmesi yatıyor. Çıkmışlar, taksi sayısını artırmıyorlar diye partimizi suçlamaya, karalamaya, sorumluluğu da üzerinden atmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede 'Taksi sayısının artırılması için teklif verdik, UKOME reddetti.' iddiasıyla bir algıyı yaymaya çalışıyorlar. İşin aslı şudur; 2021 ve 2022'de minibüs ve taksi dolmuşlarının taksiye dönüşümü ile yeni taksi arzının artırılması kararları alındı. Ancak bu yeni taksilerin entegrasyonu ve işletmeciliği konusunda mevcut yönetim tarafından yine yeterli adımlar atılmadı, sorun çözülmedi. Bunların niyetini size söyleyeyim. İBB, taksi sayısını artırarak sorunu çözmeyi değil, kendi bünyesinde bir şirket kurarak taksi işletmeciliği yapmak istemiştir. İBB taksicilik yapamaz, kanun bunu açıkça reddediyor. Kanun, 'Ticari plakalar sadece şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş gerçek kişilere tahsis edilebilir.' diyor. Şimdi size soruyorum, İBB gerçek kişi midir? Elbette değildir, İBB bir tüzel kişiliktir, bir kamu kurumudur. Meselenin aslı budur. Bu yönetimin ihmalkarlığı yüzünden de vatandaşımızla taksici esnafımız karşı karşıya kalmıştır."

Kurum, büyükşehir belediyesinin taksiyi bir gelir kapısı olarak görmemesi gerektiğini, kendi dönemlerinde böyle bir anlayış olmayacağını söyledi.

Sorunu vatandaş cephesinden değerlendiren Kurum, "Bu iş öyle sistematik şekilde düzenlenmelidir ki İstanbullu kardeşim taksi hizmetini istediği yer ve zamanda alabilmelidir. İstediği kalite, konfor ve güvenlikte seyahatini edebilmelidir. Yine istediği güzergahta yol alabilmeli, istediği mesafede özgürce gidebilmelidir. Bu, vatandaşımızın en tabii hakkıdır, güvenli, özgür ve konforlu ulaşım hakkının yerine getirilmesidir. Yani taksici, belediye ve vatandaşın en yüksek şekilde memnun olduğu, çözüm ortağı olduğu, paydaş olduğu bir süreci işleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, tüm sorunları teker teker çözeceklerini belirterek, "İstanbul'da taksi işletim mantığını kökten değiştireceğiz ve bu karmaşayı tamamen gidereceğiz. Çünkü İstanbulluların yüksek kaliteli taksi hizmeti alması, taksicimizin en iyi şekilde vazifesini ifa etmesi için doğru bir işletmecilik şarttır." dedi.

Şoförlerin takside ayrı ayrı yazılımlar, vatandaşların da farklı onlarca aplikasyon kullandığına dikkati çeken Kurum, "İlk iş olarak şu anda kullandığınız tüm dijital sistemleri 'Merkezi Taksi Sistemi' çatısı altında birleştireceğiz. Vatandaşın talebine yetecek kadar taksi imkanını sağlamak için etkin adımlar atacağız. Taksi sayısında bir eksiklik varsa ihaleler yaparak taksi eksiğimizi şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz." diye konuştu.

Kurum, plaka konusunun sürekli gündeme geldiğini vurgulayarak, bakanlığı döneminde buna ilişkin nasıl bir kanuni düzenleme hazırladıysalar, büyükşehrin mührünü aldıklarında da yine çözüm getiren bir anlayışla hareket edeceklerini kaydetti.

Taksi duraklarını da İstanbul'un kimliğine yakışır mimariyle yenileyeceklerini aktaran Kurum, çalışmalarla "İstanbul Taksisi" markasını oluşturacaklarını söyledi.

Kurum, taksilerde şu anda bir uyum olmadığını belirterek, "Diğer dünya şehirlerinin gıpta ile baktığı bir taksicilik anlayışını bu aziz şehre kazandıracağız. Bunun için de her önüne gelenin taksicilik yapamadığı bir anlayışı, sistemi yerleştireceğiz. Taksici kardeşlerimizin bu güzel şehrin rehberleri, kültür elçileri olması için çalışacağız." dedi.

Taksicilere eğitim programları düzenleneceğini kaydeden Kurum, dil kursları desteği, taksi konforunun artırılmasına dair çok farklı alanlarda destekler vereceklerini anlattı.

- "TEKRAR TAKSİMETRELERİ KURUN, GELİYOR MURAT KURUM"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da taksicilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini anlattı.

Aksu, kendilerine sahip çıkanın her zaman yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz iyiliği de kötülüğü de ekmeğimizle oynayanı da bize söz verip tutmayanı da bizi tehdit edip parmak sallayanı da taksi duraklarına sürekli uğrayıp çay içerek hal hatır soranı da bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız. Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Biz size güveniyoruz, sizden eminiz. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum."

Programa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile taksi esnafı ve aileleri katıldı.