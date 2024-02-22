İBB Başkan Adayı Kurum: Talip olduğumuz makam İstanbulluların kalbidir

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya X hesabı üzerinden, "Birlikte yürüyoruz" dediği İstanbullulara hitap etti.

Kurum, "İstanbul'un aziz insanları" vurgusunda bulunduğu videolu paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

Talip olduğumuz makam İstanbulluların kalbidir.

İstanbul'un aziz insanları bugün her programımızda bizi olağanca muhabbet ve coşkuyla karşıladı.

Birlikte yürüyoruz.

Birlikte yürüyoruz.

Birlikte Sadece İstanbul diyerek zafer bayrağını dalgalandıracağız.