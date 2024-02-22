İBB Başkan Adayı Kurum: Talip olduğumuz makam İstanbulluların kalbidir

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya X hesabı üzerinden, "Birlikte yürüyoruz" dediği İstanbullulara hitap etti.
Kurum, "İstanbul'un aziz insanları" vurgusunda bulunduğu videolu paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
Talip olduğumuz makam İstanbulluların kalbidir.
İstanbul'un aziz insanları bugün her programımızda bizi olağanca muhabbet ve coşkuyla karşıladı.
Birlikte yürüyoruz.
Birlikte yürüyoruz.
Birlikte Sadece İstanbul diyerek zafer bayrağını dalgalandıracağız.
Talip olduğumuz makam İstanbulluların kalbidir.— Murat KURUM (@murat_kurum) February 21, 2024
İstanbul'un aziz insanları bugün her programımızda bizi olağanca muhabbet ve coşkuyla karşıladı.
Birlikte yürüyoruz.
Birlikte büyüyoruz.
Birlikte #Sadeceİstanbul diyerek zafer bayrağını dalgalandıracağız. pic.twitter.com/4vbNmDR3t2