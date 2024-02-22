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İBB Başkan Adayı Kurum: Talip olduğumuz makam İstanbulluların kalbidir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbullulara hitap eden bir mesaj yayımladı. Kurum 'Birlikte yürüyoruz' vurgusunda bulunduğu mesajında, 'Talip olduğumuz makam İstanbulluların kalbidir' ifadelerine yer verdi.

22 Şubat 2024 Perşembe 01:08 - Güncelleme:
İBB Başkan Adayı Kurum: Talip olduğumuz makam İstanbulluların kalbidir
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya X hesabı üzerinden, "Birlikte yürüyoruz" dediği İstanbullulara hitap etti.

Kurum, "İstanbul'un aziz insanları" vurgusunda bulunduğu videolu paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

Talip olduğumuz makam İstanbulluların kalbidir.

İstanbul'un aziz insanları bugün her programımızda bizi olağanca muhabbet ve coşkuyla karşıladı.

Birlikte yürüyoruz.

Birlikte yürüyoruz.

Birlikte Sadece İstanbul diyerek zafer bayrağını dalgalandıracağız.

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