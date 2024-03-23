İBB Başkan adayı Kurum: Yağmur çamur demeden çalışacağıma tüm İstanbullulara söz veriyorum

Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, adaylığı açıklandığı günden bu yana İstanbul'u sokak sokak dolaştıklarını söyledi.

İstanbulluların, mevcut İBB yönetiminin kenti mahvetmesinden bıktığını belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarını örnek göstererek "Siz nasıl ki milletimizin asırlık hayallerini geleceğe dönüştürdüyseniz, biz de İstanbul için tüm hayallerimizi gerçekleştirmek ve bu projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bizim Kızılelma'mız İstanbul'un yarınları, parlak geleceğidir." ifadelerini kullandı.

Kurum, İstanbul'u yeniden eski parlak günlerine döndüreceklerini vurgulayarak "Eli nasırlı babaların, ağzı dualı anaların emaneti olan İstanbul'umuz için kurduğumuz hayallere kavuşacağımız o günler yakındır. Bu emanete sonuna kadar sarılacağıma, yağmur çamur demeden çalışacağıma tüm İstanbullulara söz veriyorum." diye konuştu.