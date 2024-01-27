İBB Başkan Adayı Kurum: Yarı zamanlı değil, tam zamanlı İstanbul'a hizmet edeceğiz

İBB Başkan adayı Kurum, Büyük Birlik Partisinin (BBP) 31. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Mahalli Seçim Çalışmaları Değerlendirme ve Ekonomik Yardımlaşma Gecesi'nde yaptığı konuşmada, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle, minnetle, şükranla yad ettiğini söyledi.

Yazıcıoğlu'nun isminin Türk milletinin gönlünde daima yaşayacağını vurgulayan Kurum, ülkeye hizmet etmiş güzel adamların yolundan gitmek adına her sabah bu şuurla İstanbul için yola düştüğünü belirtti.

Geçen 3 hafta boyunca, İstanbul sevdalılarıyla şehrin her yerinde, her sokağında çok büyük bir heyecanla, coşkuyla karşılaştıklarını ifade eden Kurum, "Binlerce vatandaşımızla kucaklaştık, sohbet ettik. Evlerine, sofralarına misafir olduk. 2 gün önce de Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda projelerimizi, hayallerimizi 10 temel başlıkla paylaştık." diye konuştu.

- "BİZ SÖZÜNE SADIK İNSANLARIZ"

Kurum, sahada hep "İstanbullunun gündeminde olmayan bir şey asla ve asla bizim gündemimizde olmayacak" dediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Biz sözüne sadık insanlarız. İstanbul'un 5 yıl boyunca içine düştüğü trafik çilesi, ulaşıma dair tek bir proje dahi yapamayanların dert edindikleri bir çile değildir. Bu çilenin çözümü, İstanbul'a onlarca yeni metro hattı, tramvay, tünel, kavşak, yüzlerce otopark yapmak için çalışanlardır. Çözüm, çare bizdedir. İstanbul'un içinde bulunduğu deprem tehdidiyle evlerinde korku içinde yaşayan annelerimize 100 bin konut sözü verip yüzde 5'ini bile tutamayanların umurunda bile değildir. Bu sadece bizim umurumuzdadır. İstanbul'un olası bir afet anında yaşayacağı kaosa karşı çözümler, bu milletin evini, dükkanını su bastığında İstanbul'da olmayanların emin olun aklından bile geçmez."

- "31 MART AKŞAMI İSTANBUL'UN BAŞKANI DEĞİL KARDEŞİ OLMAK İSTİYORUZ"

Çözümün Cumhur İttifakı'nda olduğuna vurgu yapan Kurum, "Ücretsiz ulaşım sözü verip kandırılmış delikanlılarımızın yanında bizler duracağız. Geçici, plansız, adaletsiz sosyal politikalar yüzünden hak ettiği desteğe ulaşamamış gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında bizler yer alacağız. Kalıcı, planlı, adil sosyal destek belediyeciliğini İstanbul'a yeniden biz getireceğiz. İşte biz tüm bu nedenlerle Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'na halkın vizyonu dedik." diye konuştu.

Kurum, İstanbul'da yaşayan herkesin Fatih'in emaneti olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu yüzden annelerimizin, emeklilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın, İstanbul'da yaşayan herkesin mutlu olacağı adımlarımızla, İstanbul'un hayır duasını ve desteğini alacağız. Bunun için çalınmadık kapı, alınmadık gönül, girilmedik ev, aşılmadık yol bırakmayacağız. Milletimiz için çalışacağız. 31 Mart akşamı İstanbul'un başkanı değil kardeşi olmak istiyoruz. 31 Mart akşamı, Cumhur İttifakı'nın muhtarı da belediye başkanı da büyükşehir belediye başkanı da bu kardeşiniz olacak. Cumhur İttifakı'nın kıymetli tüm paydaşları bize geldiğinde başı öne eğilmeyecek, kendi kardeşlerine gelmiş gibi kendi yoldaşlarına gelmiş gibi muamele görecek. Cumhur İttifakımızla, Büyük Birlik Partimizle, Milliyetçi Hareket Partimizle birlikte, tüm İstanbullularla birlikte İstanbul'a hizmet edeceğiz. 'Sadece İstanbul' diyeceğiz, yarı zamanlı değil, tam zamanlı İstanbul'a hizmet edeceğiz."

- "BİZİM BİRLİKTELİĞİMİZ GÖNÜL BİRLİKTELİĞİDİR"

Kurum, BBP'nin, ülkenin girdiği en kritik dönemeçlerden biri olan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı'na verdiği desteğin altın harflerle yazılacağını söyledi.

BBP'nin her bir mensubunun harcında şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhu olduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Ben biliyorum ki vatan, millet sevdalıları 31 Mart günü de kurduğumuz bu gönül ittifakında bu kardeşinizin yanında olacaktır. Çünkü bizim birlikteliğimiz gönül birlikteliğidir. Türk milliyetçisi kardeşlerimden birinin şöyle bir paylaşımına denk geldim; 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz.' İstanbullu kardeşlerimiz kışı geçirdi ama yediği ayazı unutmayacak, unutturmayacak. Çünkü 2019 ve 2024 arasında geçen zaman İstanbul için kaybedilmiş zamandan ibarettir."

- "İSTANBUL'U FETRET DEVRİNDEN HEP BERABER KURTARACAĞIZ"

Kurum, son 5 senenin İstanbul'un tahribat döneminden başka bir şey olmadığını, geçen günlerin İstanbul'un fetret dönemi olarak tarihe geçeceğini kaydetti.

Murat Kurum, 31 Mart akşamı İstanbul'u fetret devrinden hep beraber kurtaracaklarını, yeniden yükselişini Cumhur İttifakı ile beraber başaracaklarını ifade etti.

Eyüp Sultan'ın nefesiyle 39 ilçede, 964 mahallede olacaklarını söyleyen Kurum, "Fatih'in dirayetiyle Yedi Tepe'de olacağız. Aziz Mahmut Hüdayi'nin gayretiyle tüm mahallelerde olacağız. Yahya Efendi'nin izinde gönüllere dokunacağız. Mimar Sinan'ın izinde tarihe şahitlik edecek eserleri Cumhur İttifakımızla birlikte bırakacağız. Abdülhamit Han'ın izinde, harap olmuş İstanbul'u baştan başa yeniden imar, inşa ve ihya edeceğiz. Bunu sizlerle başaracağız. Beraber yapacağız. Hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.