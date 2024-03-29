İBB Başkan adayı Kurum'dan algı belediyeciliği vurgusu! ''Kaynaklar depreme değil, reklama harcanıyor''

90 gündür sahadaydık. İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarımızla buluştuk. Toplumun tüm kesimlerini dinleme imkanı bulduk. Yoğun bir süreçti. Vatandaşlarımızın 31 Mart'ta sandığa gittiğinde tercihini eserden hizmetten yana kullanacağından eminim. Pazar günü bu neticeyi hep birlikte göreceğiz.

İlk 6 aylık planımızı İstanbullularla paylaştık. 1 Nisan'dan sonra çözüme odaklanacağız. 5 yıldır yapılmayan işleri teker teker bitireceğiz. Ben, ilk günden itibaren milletimiz bizden görev yaptığımız süreçte ne bekliyorsa, yapmaya çalıştım. Biz geçmişte ne yaptığımızı anlattığımızda aslında bunlar bir vaatten öte, yapmış, gerçekleştirmiş biri olarak söylüyorum. Referansımız işlerimiz, 81 ilde olan eserlerimiz.

"MESELE KURUM DEĞİL, ÜLKENİN GELECEĞİ"



Kararsız seçmen noktasında, da aslında kendisine nasıl hizmet verileceğini merak ediyor. Bizim projelerimizi dinleyen, gören, bilen vatandaşlarımız geleceği adına kararını verecek 31 Mart'ta. Her gittiğimiz ortamda da güven artıyor. Gözlerinden ve size sarılmalarından anlıyorsunuz.

İstanbul sadece kendisini ilgilendiren bir şehir değil. İstanbul tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. İstanbul'un güçlü olması demek Türkiye'nin güçlü olması demek. Mesele Kurum değil, ülkenin geleceği. O yüzden ne yapacağız; deprem riskini ortadan kaldıracağız, trafik çilesini bitireceğiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa bir aday tarafından 6 aylık ve 1 yıllık eylem planları açıklandı. Biz gerçekten çok çalıştık. Bakanlık tecrübelerimize dayanarak da İstanbul'un ihtiyaçlarını bildiğimiz için bunların hepsini projeye çevirdik. 1 Nisan sabahından sonra "Murat Kurum ve arkadaşları bugün acaba nerede temel atıyor?, Nerede iş yapıyor?" diyecekler.

"İSTANBUL'DA ALGI BELEDİYECİLİĞİ VAR"



İstanbul 5 yıldır ihmal edilmiş ve İstanbullu buna kırgın. İşten atılan mı dersiniz, sokak hayvanları mı dersiniz. Hep bir algı siyaseti yapılmış. İstanbul bir rant olarak görülmüş ve kendi gelecekleri için İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmişler. İstanbul'da eser ve hizmet yok, kaynaklar depreme değil, reklama harcanıyor.

İstanbullu şeffaflık bekliyor. Seçim sürecinde açıklanan mal varlığı 3 gün sonra nasıl 1,5 milyar artar?

"İSTANBULLU ARTIK 'HİZMET GELSİN' İSTİYOR"



İstanbul'da tabela belediyeciliği var. Çalışmıyorlar, önceden başlatılmış projelerin hiçbiri tamamlanmadı. Mevcut İBB yönetiminin başlattığı tek bir metro projesi yok. İstanbullu artık hizmet gelsin istiyor.

Ulaşım projeleri ilk 6 ayda başlayacak. 1 yıl içinde 20 hat ve 270,6 km raylı sistem çalışmasına başlayacağız.

Reklama, algıya bütçe buluyorsunuz. Balya balya fotoğraflıyorsunuz. İşe gelince bütçe yok. Nerede bu para? Paranın nerede olduğunu millet çok iyi biliyor. Küfe boş, anlatabileceği eser yok, hizmet yok.

"ULAŞIM PROJELERİ İLK 6 AYDA BAŞLAYACAK"



Ulaşım projeleri ilk 6 ayda başlayacak. İlk 6 ayda İkitelli-Ataköy arasındaki Mimar Sinan İstasyonu'nu, Çekmeköy-Samandıra hattı arasındaki Sancaktepe Hastane istasyonunu hizmete alacağız. Toplamda 184,7 km uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattına başlayacağız. 1 yıl içinde 20 hat ve 270,6 km raylı sistem çalışmasına sürdürmüş olacağız.

İlk 6 ayda 41,3 km, 1. yıl sonunda toplamda 47,5 km tünel yapımına başlanacak. İlk 6 ay 45 kavşak yapımı, 260 km'lik ana yol ve yan yol yapımını başlatacağız. İlk yıl 50 km motosiklet yolunu hizmete açacağız. 100 km motosiklet güvenlik bariyeri yapacağız.

"İSTANBUL TAKSİSİ BİR MARKA HALİNE GELECEK"



Ayrıca İstanbul'un büyük problemlerinden biri otopark. İlk yıl 50 bin araçlık otopark yapımını başlatacağız. 25 bin araçlık otoparkı hizmete alacağız. 6 ayda taksi sorunu bitecek. Beyaz masa ve taksi sistemini tek bir merkezden yöneteceğiz. Bilimsel verilerle gerçek ihtiyacı belirleyeceğiz. Eğitim, denetim, ödül ve ceza uygulamalarını işleteceğiz. Dijital uygulamalar tek merkezde buluşacak. İlk 6 ayda taksi sorununu çözeceğiz, gündemden çıkacak. İstanbul taksisi bir marka haline gelecek.

Mevcut metrobüs kapasitesini artıracağız. İlk yıl 100 adet yeni metrobüs, 250 yeni otobüs alacağız. Filomuzu yenilememiz lazım. Özel halk otobüslerinin paralarını ödemiyorlar. Başka işlere para buluyorlar, esnafa para ödemiyorlar.

"650 BİN YENİ KONUTU TAMAMLAYACAĞIZ"



İstanbul'u depreme hazırlamak için gece gündüz çalışacağız. 650 bin yeni konutu tamamlayacağız.

Şimdiden yalan yanlış anketleri piyasaya sürüyorlar. 31 Mart'ta manipülasyon yapacaklar. Kaybedeceklerini bildikleri için algıyı yönetiyorlar. Siz arka plan çalışmalarıyla bu işleri yapamazsınız. Milletimiz 22 yıldır olduğu gibi, doğru söyleyenle, yalan söyleyini, algı yapanla, hizmet yapanı ayırmıştır. Onlar ne yaparsa yapsın 31 Mart'ta biz kazanacağız. Milletimizin ferasetinin 31 Mart'ta tecelli edeceğine inanıyorum. Sahadayım, araştırmalarımız seçmeni kazandığımızı gösteriyor.

15 Nisan'da yarısı büyükşehirden kampanyamızı başlatıyoruz. Başvuru süresi 1 ay olacak. İlk 6 ayda 20 bin konutun yapımına başlayacağız. İlk yıl 60 bin konutun yapımına başlayacağız. 250 bin konut bir yıl içerisinde anlaşıp müracaat eden vatandaşlarımızın imar düzenlemerini tamamlayacağız."

"KAPSAMINLI AFET YÖNETİM SİSTEMİ OLACAK"



Bu şehri afete hazırlamamız lazım. Sadece 1 tane lojistik merkezi var. İtfaiye merkezi eksik, helikopter pisti eksik, toplanma alanı eksik. Bizim tüm bunları farkındalık çevresinde tüm vatandaşımıza anlatmamız gerekiyor. İlk 6 ay Anadolu ve Avrupa yakalarına birer tane Afet Müdahale Merkezi yapımına başlayacağız. 1 yılın sonunda ise kalan 7 Afet Müdahale Merkezi yapımına başlayacağız.

Afet Lojistik Destek Merkezi sayısını 1'den 7'ye çıkaracağız. 1 yılın sonunda afet dağıtımına başlayacağız ve Afet Akademisi'ni hayata geçireceğiz.

"İLK YIL 100 KREŞ AÇACAĞIZ"



Hedefimiz eşsiz İstanbul. İstanbulluların sosyal hayatını kolaylaştıracak projelerimiz de var. İlk yıl 100 kreş açacağız. Mevcut yönetiminin 5 yılda yapamadığını 1 yılda yapacağız. Ve sahipsiz hayvanlar... Bu konuda 5 yıl içerisinde yapılan hiçbir şey yok. İlk yıl 39 ilçeye sahipsiz hayvanlar için 50 bin kapasiteli bakım merkezi açacağız. Sokak hayvanalrının bakımı ve aşılaması bu merkezlerde yapılacak. Bir taraftan da kısırlaştırma işlemlerini yürüteceğiz.

İlk 6 ayda Silahtarağa Arıtma Tesisi açılacak. Mevcut yönetim, "temel atmama töreni" ile litaretüre geçti.

İlk 6 ayda gençlerimiz için paylaşımlı ofisler açacağız. Bu ofislerde gençlerimiz masaları kiralayacaklar. Gerekli hizmetleri belediye sağlayacak. Bunları Teknoparklar ile bağlayacağız. O bağlantılarla birlikte bu ofislerde işini yapacak, teknoparkta girişimcilik eğitimleri alacak. İSMEK'i özüne çevireceğiz.

İhtiyaç sahibi tüm emeklilere 2 bin 500 lira destek sağlayacağız. İstanbul kartlara yapılacak bu ödemeler.

İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız. Üniversite öğrencilerine mevcut tarifeden yüzde 40 indirim yapacağız. Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım sağlayağız. Ve deniz ulaşımında ücretsiz aktarma sağlayacağız. Deniz ulaşımını teşvik edeceğiz.

Üniversite öğrencilerine yıllık 10 bin lira eğitim desteği vereceğiz. Öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğal gaz desteği vereceğiz.

"50 BİN LİRA EVLİLİK DESTEĞİ VERECEĞİZ"



Bunun yanı sıra gençlere 50 bin lira evlilik desteği vereceğiz. Gençlerimize beyaz eşya desteği vererek yanlarında olacağız. Kadın girişimcilere 100 bin lira hibe desteği sağlayacağız. Bunlar hemen ilk 6 ayda gerçekleştireceğimiz projeler. İlk işini kuran gençlerimize 100 bin tl destek vereceğiz. Çoçuklara beslenme çantası Büyükşehir Belediyesinden olacak.