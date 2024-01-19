İBB Başkan adayı Kurum'dan gençlere müjde: Yüzde 40'lık indirim kararını uygulayacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Akademi Beyoğlu'nda gençlerle bir araya geldi.

Kurum, sohbet ettiği gençlere, okul hayatları ve sonrasında her türlü desteği vereceklerini belirterek, açacakları ofis ve atölyelerle gençlerin eğitimine katkı sunacaklarını söyledi.

Gençlerin bu ofislerde ders çalışmanın yanı sıra spor yapıp kütüphaneden de faydalanabileceğini dile getiren Kurum, iş kurmak isteyen gençlere de destek olacaklarını vurguladı.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin Meclis'te alınan karara rağmen uygulamadığı toplu ulaşımda gençlere yüzde 40 indirim konusuyla ilgili ise, "Bizde söz namustur. Verilen sözleri tutmak zorundayız. O yüzden 1 Nisan'da toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, daha sonra gençlerle ''Çanakkale'' türküsünü söyledi.