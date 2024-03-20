İBB Başkan Adayı Kurum'dan tarihi yarımadaya vurgu! Moda merkezi haline getireceğiz

Şişli'de Birleşmiş Markalar Derneğini ziyaretinde konuşan Kurum, Derneğin çok önemli bir iş yaptığını söyledi.

Kurum, Derneğin yaptığı işin, ülkenin istihdam ve üretiminin ayakta kalması için öne çıkartılması gerektiğini belirterek, "En önemli adım, marka olabilmek, marka değerini koruyabilmek. Aslında bu konu fabrikadan daha önemli hale geldi. Nitekim bugün bazı markalarımız dahi Türkiye'de, dünyanın birçok ülkesinde satış yaparken, fabrikaları burada ama yurt dışında devam ediyor. Burada üretim için altyapı olmasına rağmen biraz da böyle markayı büyütünce hemen yurt dışına da satma hevesimiz var. Yani gelsin yurt dışından bir yatırımcı alsın gibi bir bakış açımız da var." diye konuştu.

Kurum, değerli markaların korunması gerektiğinin altını çizerek, "Bu markaları çoğaltmamız, büyütmemiz ve tüm dünyada bu markaların bana göre isminin daha da duyulması lazım. Bugün İtalya giyimde eğer markaysa, belki de İtalya'da üretim bile yapmıyordur. Ama tüm dünyada İtalya bir marka. İtalya'da moda haftası düzenlendiği zaman herkes oraya gidebiliyor. Paris yine aynı şekilde bir moda şehri. Bana sorarsanız üretimle alakası yok, marka algısı, markası onu oraya taşımış. Bizim de burada markalarımızı büyütmemiz ve korumamız lazım." ifadesini kullandı.

"TARİHİ YARIMADAYI MODA MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

İstanbul'da gerekli altyapıyı oluşturacaklarını dile getiren Kurum, "Derneğimiz 46 üyeyle başlamış, 511 üye markası var. Dolayısıyla bu 511 marka bile olsa bence yeterli. 511'i en azından bizim dünyada ismini duyuracak bir çalışmayı yürütmemiz lazım. Bu şekilde marka olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarihi yarımadayı moda merkezi haline getireceğiz. Benim hayalim orası canlansın, dükkanlar olsun, oraya gelen turistler, bizim markamızı artık iyice öğrensin, yaşasın orada ve satın alsın. Tüm dünyaya bu markayı, markalaşmayı biz Birleşmiş Markalar Derneği ve Türkiye olarak yayalım istiyorum. Ben bunun için çalışacağım."