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Güncel

İBB Başkan adayı Kurum, İmamoğlu'nun tutmadığı vaatleri tek tek sıraladı! ''31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak''

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı televizyon programında söz verip yapmadığı vaatleriyle ilgili 'hatırlamıyorum' sözlerine tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yapmadığı vaatleri tek tek sıralayan Murat Kurum, 'İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak.' dedi.

14 Mart 2024 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Kurum, İmamoğlu'nun tutmadığı vaatleri tek tek sıraladı! ''31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak''
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kirli para trafiği skandalıyla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine bir skandala imza attı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve mevcut adayı Ekrem İmamoğlu, bir önceki seçimde söz verip yapmadığı vaatleriyle gündeme geldi.

"31 MART'TA DA İSTANBULLULAR HATIRLAMAYACAK"

İmamoğlu, özel bir televizyon kanalında katıldığı bir canlı yayında aralarında 'sosyal tesislerde haftada bir çifte ücretsiz düğün' vaadinin de bulunduğu ve reklamını yapıp oy istediği bazı vaatler hakkında 'hatırlamıyorum' diye karşılık verdi. İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun "hatırlamıyorum" sözlerine tepki göstererek, "İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak." dedi.

"EVLİLİK DESTEĞİ" DİYEREK REKLAMLARDA KULLANMIŞTI

İmamoğlu 2019 seçimleri öncesinde reklamlarda da kullandığı ve "Evlilik desteği" diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi hakkında ilginç bir karşılık verdi.

"O VAADİ HATIRLAMIYORUM" DEDİ

İmamoğlu, katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında söz konusu vaadiyle ilgili gelen "İhtiyaç sahibi çiftlere haftada 1 ücretsiz düğün, böyle bir vaadiniz var mıydı?" sorusuna "Hatırlamıyorum." cevabını verdi.

İmamoğlu yine akabinde gelen "15 bin sosyal konut üreteceğinizi söylediniz?" sorusunu da "Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin olması lazım." diye cevapladı.

"BEN ONLARI ÖNÜME ALMADIM"

İmamoğlu "Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım. Yanlış bir şey söylerim, bu beni bağlar." ifadelerini de kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözleri ise sosyal medyada "Verdiği vaatleri unuttu, tutmadı" denilerek tepki çekti.

İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM, İMAMOĞLU TUTMADIĞI SÖZLERİ HATIRLATTI

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı televizyon programında söz verip yapmadığı vaatleriyle ilgili "hatırlamıyorum" sözlerine tepki gösterdi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma" notuyla İmamoğlu'nun söz verip yapamadığı vaatleri tek tek sıraladı.

Murat Kurum paylaşımında şu ifadeler yer verdi;

Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma:

Mevcut CHP'li İBB yönetimi;

1- "5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz." dedi, çalıştaydan öteye gidemedi!

2 "100 bin konut dönüştüreceğiz." dedi, 5 binini bitiremedi!

3- "15 bin yeni sosyal konut yapacağız." dedi, o vaadi de yerine getirmedi!

4- "Ulaşım sorununu çözeceğiz." dedi, tam bir çileye dönüştürdü!

5- "Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız." dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!

6- "100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız." dedi, yapmadıkları gibi İSPARK'ı bile batırdı!

7- "İstanbul'un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız" dedi, tek bir çivi bile çakmadı!

8- "Megabüs hattı yapacağız" dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!

9- "70 km yeşil koridor oluşturacağım" dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı.

10- "İBB'de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım." dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!

İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak.

Nisanda geliyoruz.

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