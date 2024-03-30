AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum konuştu.

Kurum'un açıklamalarında satır başları;

* Biz, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken bunlar balya balya para kuleleri yaptılar.



* Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak.

* Size söz veriyoruz. Biz, İstanbullumuzu asla kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her an hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadığı sözlere benzemez, Murat Kurum sözüdür.



* İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuzdur. İstanbul geride bıraktığımız 5 yılda liyakatsizliğin kurbanı oldu, beceriksizliğe mahkum edildi.

* "Ulaşım sorununu çözeceğiz" dediler, tam bir çileye dönüştü. Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden balya balya dağıttılar.



* 30 yıl önceki köfteciyi hatırlıyorsun ama bugün ne hikmetse İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun. Bunlar millete yalan söylediler.

* Biz, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken bunlar balya balya para kuleleri yaptılar.

* Yarın birini süresiz tatile göndereceğiz. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Yarın sandıklarımıza sahip çıkalım.

* Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart gelecek, hesap kesilecek.

* (İmamoğlu) Sen kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken, biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk.

* Bizim derdimiz de, bizim davamız da, bizim gayemiz de İstanbul'dur.

* 1 Nisan sabahı İstanbul'da yepyeni bir sayfa açılacak. Yine gerçek belediyecilik vizyonu kazanacak yine milletimiz kazanacak.

* 31 Mart'ta gelin gerçek belediyecilikten yana olun.