İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Yarın birini süresiz tatile göndereceğiz
Güncel

İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Yarın birini süresiz tatile göndereceğiz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Yarın birini süresiz tatile göndereceğiz. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Yarın sandıklarımıza sahip çıkalım.' dedi.

30 Mart 2024 Cumartesi 14:01 - Güncelleme:
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Yarın birini süresiz tatile göndereceğiz
ABONE OL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum konuştu.

Kurum'un açıklamalarında satır başları;

* Biz, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken bunlar balya balya para kuleleri yaptılar.

* Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak.

* Size söz veriyoruz. Biz, İstanbullumuzu asla kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her an hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadığı sözlere benzemez, Murat Kurum sözüdür.

* İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuzdur. İstanbul geride bıraktığımız 5 yılda liyakatsizliğin kurbanı oldu, beceriksizliğe mahkum edildi.

* "Ulaşım sorununu çözeceğiz" dediler, tam bir çileye dönüştü. Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden balya balya dağıttılar.

* 30 yıl önceki köfteciyi hatırlıyorsun ama bugün ne hikmetse İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun. Bunlar millete yalan söylediler.

* Biz, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken bunlar balya balya para kuleleri yaptılar.

* Yarın birini süresiz tatile göndereceğiz. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Yarın sandıklarımıza sahip çıkalım.

* Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart gelecek, hesap kesilecek.

* (İmamoğlu) Sen kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken, biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk.

* Bizim derdimiz de, bizim davamız da, bizim gayemiz de İstanbul'dur.

* 1 Nisan sabahı İstanbul'da yepyeni bir sayfa açılacak. Yine gerçek belediyecilik vizyonu kazanacak yine milletimiz kazanacak.

* 31 Mart'ta gelin gerçek belediyecilikten yana olun.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.