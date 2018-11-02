İBB Başkanı Uysal: Dinamit patlatılması gereken bir durum söz konusu değil

Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde bulunan metro çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana gelmiş ve enkaz altında 2 güvenlik görevlisi kalmıştı. Göçük altında kalan güvenlik görevlilerinden birisi çıkartılmıştı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, göçük alanına gelerek incelemelerde bulundu.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Üzgünüz hepimiz burada metro inşaatında bir göçük meydana gelmiş bulunmakta ve 2 kardeşimiz vefat etti. Daha önce bir tanesine ulaşıldı. Şu anda diğerine de ulaşılmak üzere, son aşamaya gelindi. Daha öncede ulaşılabilirdi ama toprak kaymasına karşı tedbir alınması sebebiyle gecikme oldu. Metro inşaatlarımızda özellikle güvenlik birinci önceliğimiz. Büyükşehir olarak bugüne kadar yapılan metro kazılarında iş güvenliği takip edilmekte. Ayrıca sensörler aracılığıyla 5 dakikada bir hareketlilik takip edilmekte. Deformasyon gibi hadiselerde anında tespit edilmekte" diye konuştu.

Başkan Uysal, ayrıntıların teknik inceleme yapıldıktan sonra ortaya çıkacağını belirterek, "Burada tünel açıldıktan sonra genişletme çalışması yapılırken bu alanda bakıldığı zaman öncesinde hareketlilik yok. Değişik sebepler olabilir. Tünelle üst kot arası yaklaşık 17 metre. Bu 17 metre arasında ayrı bir boşluk oluşmuş olabilir. İncelemeler yapıldıktan sonra anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

"Dinamit patlatacak bir durum söz konusu değil"

Çalışmalar sırasında dinamit patlatılmadığını dile getiren Başkan Uysal, "Şu anda dinamit patlatacak bir durum söz konusu değil. Çünkü orada tünel daha öncesinden yapılmış sadece genişletme çalışması var. Dün gece saat 01.20 civarında bu olaylar oldu. Olay olurken de altta da yine çalışmalar var fakat çok ani bir çökme. En üstteki güvenlik kulübesini de direk aşağıya indiriyor. Bu hareketliliğin sebebine tabi bakılıyor. Alttaki bir boşluktan kaynaklı olabilir. Zeminin hareketinden kaynaklı olabilir. Ben gece yaklaşık saat 02.30 sıralarında haberdar oldum. Zaten bütün ekibimiz seferber oldu. Ben tekrar 2 kardeşimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Uysal sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar metro inşaatlarımızda ufak tefek göçük olmakla birlikte şu ana kadar bu şekilde ölümlü bir göçük olmamıştı. Bunun sebeplerini ayrıntılı bir şekilde araştıracağız. Daha öncesinde yerleştirilen sensörlerde arıza, ihmal varsa ihmali olanlarla ilgili gerekli işlem yapılacaktır. Ama gördüğümüz kadarıyla burada ani bir hareketlilik olmuş. Bu ani hareketliliğinde sebebinin muhakkak ortaya çıkarılması gerekiyor."

Tahliye edilen binalarda da teknik incelemeler yapılacağını belirten Uysal, "Yan taraftaki tahliye edilen binalarda bugün teknik çalışma yapılacak eğer teknik bir sıkıntı var ise ki ön bulgulara göre teknik bir sıkıntı yok. Eğer teknik olarak orada sıkıntı varsa boşaltılacak. Ama ön bulgulara göre binalarda sıkıntı yok. Tahliye edilen vatandaşların durumu binalarda sıkıntı var denirse ve boşaltılırsa ailelerimiz yanındayız. Burada ani bir göçme oldu ve hemen istasyonun bitişiğinde İstanbul'un diğer bölgelerinde böyle bir tehlike söz konusu değildi" dedi.