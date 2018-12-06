İBB Başkanlık Kupası’nın Şampiyonları Belli Oldu

36. İBB Başkanlık Kupası ve Spor Şöleni, çalışanların motivasyonunu ve birimler arasındaki kaynaşmayı artırmak amacıyla düzenlendi. Ekim ayında başlayan spor şöleninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 8 daire başkanlığı, 35 müdürlüğü, 20 iştirak şirketi ve 11 ilçe belediyesinden yaklaşık 3 bin çalışan katıldı.

36. Başkanlık Kupası’nın futbol maçı finali ve ödül töreni İBB Çırpıcı Spor Tesisi'nde yapıldı. Futbol final maçında İETT Genel Müdürlüğü ve Küçükçekmece Belediyesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmada iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayamadığı final maçının normal süresi 2-2 berabere biterek penaltılara kaldı. Penaltılarda gülen tarafı 7-6’lık skorla Küçükçekmece Belediyesi oldu.

36. İBB Başkanlık Kupası ve Spor Şöleni'nde tüm branşlar için ödül töreni düzenlendi. Futbolun yanı sıra voleybol, yüzme, okçuluk, masa tenisi, kano ve plaj voleybolunda ilk üçe giren takımlara ve ferdi sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Dereceye giren takımlar ve ferdi sporcular şöyle:

VOLEYBOL

1. Spor İstanbul

2. İtfaiye Daire Başkanlığı

3. Güvenlik Müdürlüğü

DRAGON KANO

1. İtfaiye daire başkanlığı

2. Spor İstanbul

3. Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü

PLAJ VOLEYBOLU

1. Spor İstanbul

2. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.

3. İsttelkom

FUTBOL

1. Küçükçekmece Belediyesi

2. İETT Genel Müdürlüğü

3. Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü

VETERAN FUTBOL

1. İETT Genel Müdürlüğü

2. İSPARK A.Ş

3. Spor İstanbul

OKÇULUK (KADINLAR)

1. Ayşenur Çelik (Altyapı Projeler Müdürlüğü)

2. Mahmure Yetiş (Medya A.Ş.)

3. Ümmügül Macit (Altyapı Projeler Müdürlüğü)

OKÇULUK (ERKEKLER)

1. Özgür Kılıç (Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

2. Harun Reşit Akkoyunlu (Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

3. Taner Akpınar (Engelliler Müdürlüğü)

YÜZME (KADINLAR)

1. Jülide Demirel (Spor İstanbul)

2. Ayça Varlık (Arnavutköy Belediyesi)

3. Didem Yiğit (Spor İstanbul)

YÜZME (ERKEKLER 20 - 29 YAŞ)

1. Ulaş Ersoy (Arnavutköy Belediyesi)

2. Alpaslan Melikşah Akbulut (İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.)

3. Mehmet Akif Türkman (Bağcılar Belediyesi)

YÜZME (ERKEKLER 30 - 39 YAŞ)

1. İrfan Ayyıldız (Spor İstanbul)

2. Volkan Karayel (Spor İstanbul)

3. Coşkun Keçeoğlu (Spor İstanbul)

YÜZME (ERKEKLER 40+ YAŞ)

1. İlker Dilek (İSKİ Genel Müdürlüğü)

2. Mehmet Akif Erkırtay (Bağcılar Belediyesi)

3. Akın Emin (BİMTAŞ)

MASA TENİSİ

1. Mehmet Demirli (İETT Genel Müdürlüğü)

2. Yavuz Selim Teke (Spor İstanbul)