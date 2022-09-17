İBB, hukuki süreci beklemeden tahliye etti: İmamoğlu sana verdiğimiz oya yazıklar olsun

Üsküdar Çengelköy'de bulunan denize sıfır 150 yıldır Barkan ailesine ait olan 3 katlı yalı, İBB tarafından hukuki işlemler tamamlanmadan ailenin elinden alındı. Dönemin İBB Başkanı Bedrettin Dalan, 1985 yılında yalının bulunduğu sahil şeridinde park ve yürüyüş alanı yapmak için 3'üncü derece tarihi eser olan Barkan Ailesi'nin yalısını tarihi eser statüsünden çıkartarak kamulaştırmak istedi.

Barkan ailesi o dönem buna itiraz etti. Belediye ise bir miktar kamulaştırma bedelini aile adına bir bankadan açılan hesaba yatırdı ancak aile paraya dokunmadı. 1995 yılında dönemin İBB'si bu kamulaştırmadan vazgeçti. 2003 yılında da yalının tarihi eser olduğu yeniden tescillendi.

İBB EKİPLERİ YALININ KAPISINA DAYANDI

1985 yılındaki kamulaştırma kararına itiraz eden Barkan ailesinin açtığı davada 2019 yılında Yargıtay yalının İBB'nin olduğuna dair karar verdi. Barkan Ailesi buna da itiraz etti. Ailenin bu itirazı sonuçlanmadan İBB, aileye tahliye kararı çıkarttı. Aile tahliye kararına itiraz etse de belediye itiraz kararını kaldırtarak aileye 16 Eylül'e kadar süre verdi. Verilen sürenin dolmasıyla birlikte sabah saatlerinde çok sayıda görevliden oluşan İBB ekipleri tahliye için yalıya geldi. İcra memurları gözetiminde çilingir yardımıyla yalıya giren İBB görevlileri, eşyaları kamyon ve minibüse taşıyarak yalıyı tahliye etti. Tahliye sorasında yalıda yaşayan İpek Barkan ağabeyi Cenk Barkan'a sarılarak ağladı.

"KARŞIMIZDA MUHATAP YOK"

Sabah'ta yer alan haber göre, yaşanan süreçle ilgili konuşan yalının hak sahiplerinden Cenk Barkan, "Kamu yararına bu yalıyı ne yapacaksınız merak ediyorum. 1995 yılında safi nazar ilan etmişsin. Bitmiş gitmiş dava. Her tarafı istimlak edememişsin, hakkımdan vazgeçiyorum demişsin. Benim hakkımı niye vermiyorsun. Verdiğiniz para nerede? Bankada mı bankada bir şey mi oldu? Devlete geri döndü İBB kasasına mı girdi para? Karşımızda bir muhatap yok ki bunun açıklamasını yapsın. 5 kuruş vermeden 3 bin 950 lira emekli maaşı olan bir kadını sen nasıl sokağa atıyorsun" dedi.

"SANA VERDİĞİMİZ OYA YAZIKLAR OLSUN"

Barkan, "Hak hukuk adalet diyorsun, Yazıklar olsun. Sana verdiğimiz oya yazıklar olsun. Burnundan gelsin. İstanbul'un bütün zabıtalarını buraya toplamaya gerek var mı biz kimiz ki biz terörist değiliz. Yaşayan iki kişi var. Bizim hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum, yazıklar olsun. Mahkeme tahliyeyi durdurursa yaşadıklarımız ne olacak. Kılıçdaroğlu da duysun ve görsün yönetimi" sözleriyle tepki gösterdi.

İBB'nin hukuki işlemleri beklemeden boşalttığı yalının sahibi İmamoğlu'na isyan etti: Sana verdiğimiz oya yazıklar olsun

İBB'nin hukuki işlemleri beklemeden boşalttığı yalının sahibi İmamoğlu'na isyan etti: Sana verdiğimiz oya yazıklar olsun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Çengelköy'de bulunan bir yalıyı hukuki süreçleri beklemeden Barkan ailesinin elinden aldı. Geçtiğimiz gün yalıya gelen İBB görevlileri yalıyı boşaltırken yaşananlara tepki gösteren yalının hak sahiplerinden Cenk Barkan, 'Hak hukuk adalet diyorsun. Sana verdiğimiz oya yazıklar olsun.' sözleriyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.