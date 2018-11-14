İBB Meclisi İSKİ'nin 2019 mali yılı bütçesini onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ'nin 8 milyar 501 milyon 502 lira olan 2019 yılı bütçesini oy çokluğu onayladı.

Belediyenin Saraçhane'deki başkanlık binasında yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, Genel Müdür Fatih Turan, kurumun faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Turan, İSKİ'nin hayata geçirdiği projeleri, bugüne kadar yapılanlar ve planlananlar hakkında meclis üyelerine ayrıntılı bilgi verdi.

Kentte su sağlayan 10 barajın doluluk oranının yüzde 47 olduğunu kaydeden Turan, "İstanbul'u susuz bırakmadık, bırakmayacağız. 411 milyon metreküplük bir su rezervimiz var. Ortalama günlük 2 milyon 880 bin metreküp su tüketiyoruz." dedi.

Su havzalarının korunduğunu ve yeşillendirildiğini dile getiren Turan, 17 milyon 251 bin metrekarelik alanda bir kısmı meyve fidanı olmak üzere 765 bin ağaç dikildiğini söyledi.

"Melen İstanbul'un su sigortasıdır"

Turan, İstanbul'un su sigortasının Melen Projesi olduğunun altını çizerek mevcut barajların dışında bir milyon 727 bin metreküp kapasiteli 150 adet su deposunun bulunduğunu vurguladı.

İstanbul'da 1995 yılında yüzde 51.90 oranındaki kayıp-kaçak oranını yapılan çalışmalar neticesinde yüzde 23.61'e düşürdüklerin aktaran Turan, "Hedefimiz, kayıp-kaçak su oranını 2023'te Avrupa ortalaması olan yüzde 15'lere çekmektir. İSKİ olarak yerli ve milli su teknolojisi hedefimizi daha sistemli, daha sonuç odaklı bir yaklaşımla ele aldık. Yerli teknoloji ofisimizi kurduk. Yerli teknoloji ofisinin devreye girmesiyle, yerli malzeme ve ekipman kullanımına öncelik vermeye başladık." diye konuştu.

Turan şunları kaydetti:

"7 milyar 436 milyon 446 bin liralık 2018 yılı bütçemizin 2 milyar 38 milyon 469 bin lirasını, yatırımlarda kullandı. 2019 bütçemiz ise 8 milyar 501 milyon 502 liradır. 3 milyar 745 milyon 655 bin lirasını yatırımlarımıza ayırdık. 2019 bütçemizin yüzde 44'ünü yatırımlarımız oluşturuyor. Bu rakamlar sözünü ettiğim yatırım ve faaliyetler İSKİ'nin dünya çapında itibarlı, güçlü ve güvenilir bir kurum olduğunun idari ve mali açıktan bir kez daha ispatlamaktadır."

Turan'ın konuşmasının ardından söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Koçar, Sayıştay'ın İSKİ'deki faaliyetlerine ilişkin raporuna gönderme yaptı. Koçak, bu raporlarda ciddi ihmallerin ve usulsüzlükleri tespit edildiğini ileri sürdü.

Yüzde 15'lik indirim onaylandı

Konuşmanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından açıklanan su fiyatlarındaki yüzde 15'lik indirim kararı, bir teklif olarak Meclis'te ele alındı. CHP'lilerin itiraz ettiği teklif AK Partili Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek onaylandı.

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, yüzde 15'lik indirim teklifine neden ret oyu verdiklerinin gerekçesini anlattı. Balyalı, su faturalarına her ay enflasyon oranında düzenli olarak zam yapıldığını ileri sürerek, "Aslında burada bir indirim yok. İndirim teklifi gerçeği yansıtmıyor. Ocak 2018'den bugüne suya zaten yüzde 17 zam yapıldı. Bu mağazaların indirime girmeden önce fiyatlara zam yapıp sonra indirim günleri düzenlemesine benziyor. İSKİ her ay su fiyatlarına arka arkaya zam yaptıktan sonra şimdi indirim yapıyor." diye konuştu.

Tarifeye ilişkin teklif ve İSKİ'nin 2019 bütçesi, CHP'nin muhalefetine rağmen kabul edilerek meclisten geçti.