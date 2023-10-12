İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7668
  • EURO
    29,3696
  • ALTIN
    1670.15
  • BIST100
    8204.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB meclisinde AK Parti, MHP, İYİ Parti'den ortak Gazze kararı
Güncel

İBB meclisinde AK Parti, MHP, İYİ Parti'den ortak Gazze kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye bir ambulans göndermek üzere AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri olarak ortak karar aldıklarını açıkladı.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
İBB meclisinde AK Parti, MHP, İYİ Parti'den ortak Gazze kararı
ABONE OL

İBB Meclisi ekim ayı 4. birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı bölümde konuşan Göksu, Filistin'de yaşanan son gelişmelere değindi.

İnsanlık tarihinin vicdanı İstanbul'un, adalet rehberinde istikamet tayin eden şehirlerden olduğunu ifade eden Göksu, kentin her daim mazlumların yarasını sarmak için hareket ettiğini kaydetti.

Göksu, İstanbulluların emanetini üstlenmiş meclis üyeleri olarak yaşananlara karşı harekete geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri olarak, insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki kardeşlerimize katkı olması için bir ambulansla kardeşlerimizin yarasını sarmak için ortak karar aldık. Ambulansımız inşallah oradaki kardeşlerimizin yarasını saracak. Biz de devletimizin ilgili birimleriyle gerekli istişareleri yaparak ilgili yerlere ulaştıracağız. İYİ Partili, MHP'li ve AK Partili meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.