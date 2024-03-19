İBB seçimlerinde Murat Kurum'u destekleyeceklerini duyurdular!

Kentin farklı meydanlarında ve trafik ışıklarında dans gösterili etkinlikler düzenleyen İstanbul'un Yıldızları üyesi gençler, bu kez Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda buluştu. İstanbulluları kısa süreli de olsa stresten uzaklaştırmayı amaçlayan gençler, meydanda bulunanlara futbol ve basketbol oynattı, hediyeler dağıttı.

Grup adına açıklama yapan Beyza Nur Koca, hareketlerinin gençlerden oluşan bir mutluluk hareketi olduğunu söyledi.

Tüm güzellikleriyle İstanbul'u yaşadıklarını belirten Koca, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini şu sözlerle kaydetti:

"31 Mart yerel seçimlerini İstanbul için yeniden bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu seçimin, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler getirecek bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. İstanbul'un Yıldızları olarak seçimden sonra pişman olmamak için sessiz kalmamaya karar verdik ve şimdi sorumluluk duygusuyla harekete geçerek sesimizi yükseltiyoruz. İstanbul'a iyi geleceğini, bu şehri mutlu edeceğini düşündüğümüz, bizlere umut veren bir isim var; bu ismin Murat Kurum olduğuna inanıyoruz."