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  • İBB vatandaşı canından bezdirdi! Mağdur olan yolcular isyan etti
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İBB vatandaşı canından bezdirdi! Mağdur olan yolcular isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yanan ve yolda kalan İETT otobüsleri, su basan metrolar derken şimdi de plansız bakım ile arızalanan yürüyen merdivenler ile tepki çekti. İstanbullular sabah saatlerinde birçok metrobüs durağında uzun bozulan ve yeteriz hizmet dolayısıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar o anları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyadan paylaştı.

4 Ekim 2023 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
İBB vatandaşı canından bezdirdi! Mağdur olan yolcular isyan etti
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İstanbul'da ulaşım çilesi her geçen gün katlanarak büyüyor. Bozulan metrolar, yolda kalan İETT araçları ve yetersiz metrobüs seferleri vatandaşları canından bezdiriyor. Son olarak sabah saatlerinde Altunizade Metrobüs durağında çekilen görüntüler, İstanbul'daki toplu ulaşımdaki yetersizliğin neden olduğu kalabalığı gözler önüne seriyor. Benzer bir durum da Uzunçayır Metrobüs durağı güzergahında yaşandı.

İBB'NİN ULAŞIM REZALETİ

Vatandaşların çektiği görüntülerde, binlerce insanın metrobüse ulaşabilmek için uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekiyor. Plansız yenileme çalışmalarından dolayı da Beşyol Metrobüs durağı güzergahında da oldukça yoğunluk yaşanıyor. Vezneciler metro hattındaki yürüyen merdiven arızası nedeniyle, merdivenin kullanılamaması vatandaşları mağdur etti. Megakent İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım krizi her geçen gün yeni bir boyuta taşınıyor. Metrobüs duraklarındaki yoğunluk, vatandaşların bile kameralarına yansımaya başladı.

METROBÜS HATLARINA ULAŞMAK BİLE ÇOK ZOR

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'daki toplu ulaşım krizi gittikçe büyüyor. Yolda kalan İETT araçları, arızalar nedeniyle geciken metro seferleri ve yetersiz metrobüs seferleri nedeniyle vatandaş mağdur oluyor. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan binlerce kişi, metrobüse ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kalıyor. Bu durumun son örneği bugün sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında yaşandı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, Altunizade metrobüs hattına giden üst geçitteki insan yoğunluğu dikkat çekiyor.

UZUNÇAYIR METROBÜS HATTINDA DA BENZER BİR DURUM VAR

İstanbul ulaşımının önemli noktalarından olan Uzunçayır Metrobüs hattı güzergahında da ciddi bir yoğunluk yaşandı. Metrodan çıkan yüzlerce vatandaşın da metrobüs hattına ilerlemesi sonrası, alanda ciddi bir yoğunluk meydana geldi.

PLANSIZ YENİLEME ÇALIŞMALARI VATANDAŞI MAĞDUR EDİYOR

Tatil sezonunu bitmesiyle birlikte İstanbul olağan yoğunluğuna kavuştu. Toplu ulaşımdaki aksaklıklar da kendini iyice belli etmeye başladı. Beşyol metrobüs durağında da plansızlıktan kaynaklı olarak yoğunluk yaşandı. Vezneciler metro hattındaki yürüyen merdiven arızası nedeniyle, merdivenin kullanılamaması vatandaşları mağdur etti.

  • İETT otobüsleri
  • metrobüs durağı

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