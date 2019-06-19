İBB Yaz Spor Okulları başlıyor!

15 spor tesisinde düzenlenecek yaz spor okullarında 15 branşta eğitimler verilecek. 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında iki dönem olarak düzenlenecek Yaz Spor Okulları’nın ön kayıtları yarın (19 Haziran) başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından her yıl 7-12 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulları kayıtları 19 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da başlıyor. Spor ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliklerde, bu yıl yaklaşık 5 bin çocuğun farklı spor branşları ile tanışması hedefleniyor.

15 SPOR BRANŞINDA EĞİTİM VERİLECEK

Avrupa yakasında 8, Anadolu Yakası’nda 7 olmak üzere, İstanbul genelinde 15 spor tesisinde düzenlenecek Yaz Spor Okulları’nda, yüzme, atletizm, futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi temel eğitimlerin yanı sıra buz pateni, badminton gibi farklı spor branşları ile toplam 15 branşta eğitim verilecek. Spor eğitimlerinin yanında el sanatları dersleri ve sosyal aktivitelerle dolu dolu bir yaz dönemi çocukları bekliyor olacak.

KONTENJANLA SINIRLI

1994 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları’ndan sadece geçtiğimiz yıl 3.022 çocuk yararlanmıştı. Bu yıl düzenlenecek etkinliklerin yaklaşık 5 bin çocuğun katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KAYITLAR YARIN (19-24 HAZİRAN) BAŞLIYOR

İBB Yaz Spor Okulları, 4’er hafta olmak üzere iki dönem şeklinde düzenlenecek. Yaz Spor Okulları’nın ilk dönemi 1 - 26 Temmuz, ikinci dönemi ise 29 Temmuz – 29 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Kontenjanla sınırlı etkinliğe katılmak için 19-24 Haziran 2019 tarihleri arasında https://online.spor.istanbul/ web adresi üzerinden ön kayıt yaptırılabilecek. Web sitesinden detaylı bilgi edinilebilir.

YAZ SPOR OKULU TESİSLERİ

• Bahçelievler Yüzme Havuzu

• Halkalı Yüzme Havuzu - Halkalı Çamlık Spor Tesisi • Metin Oktay Spor Tesisi • Çekmeköy Spor Kompleksi • Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi • Avcılar Spor Kompleksi • Tevfik Aydeniz Spor Tesisi - Yeşilpınar Yüzme Havuzu • Pendik Kurtköy Spor Kompleksi • Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi • Şile Spor Kompleksi • Beykoz Spor Kompleksi • Pendik Çamlık Spor Tesisi • Tuzla Kafkale Spor Kompleksi • Silivri Stad Spor Tesisi • Esenler Spor Kompleksi