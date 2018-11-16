İBB yemek atıklarıyla İstanbul sokaklarını güzelleştiriyor

İBB, Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında yemek atıklarından kompost (bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda bozularak organik gübreye dönüştürülmesi) elde ediyor.

İBB temiz bir çevre için her alanda geri dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplanan atıklar türlerine göre ayrılıp değerlendirilerek ekonomiye geri kazandırılıyor. Toplanan çöplerin gazından 300 bin konutun günlük elektrik ihtiyacını karşılayan İBB, Sıfır Atık Projesi’nin bir parçası olarak ta İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yönetilen “Yemekhane Atıklarından Kompost Eldesi Projesi” ile yemek atıklarını yerinde işleyerek kompost üretiyor. Gübreye dönüştürülen bu atıklar İstanbul caddelerini süsleyen bitkilere can veriyor.

BEŞTEPE ÖRNEK ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde hizmet veren kompost makinesinden İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası’na da konuldu. Yemek atıkları burada içeriğine göre ayrıştırılarak endüstriyel tip kompost makinelerine aktarılıyor. Yemekhane, çay ocakları ve kantin kaynaklı oluşan atıklar kaynağından ayrıştırılarak; düzensiz ve karışık toplanmadan kaynaklanan koku, sızıntı suyu gibi problemlerinde önüne geçilmiş olunuyor.

GÜBRE 45 GÜNDE OLUŞUYOR

Mayıs ayından bu yana sürdürülen proje ile bin 800 kilogram gübre elde edildi. 45 günlük işlemin ardından elde edilen gübreler İBB çalışanları ile İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü´ne veriliyor. İstanbul’u süsleyen bitkileri besleyen gübrelerin bir kısmı kompost makinelerinden elde edilmiş oluyor.

KOMPOST MAKİNELERİ İSTANBUL GENELİNE YAYILACAK

Şimdilik İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası’nda çalıştırılan kompost makinesinin aynısı kısa bir süre sonra İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nda da hizmet vermeye başlayacak. Projenin son hedefi ise kompost makinelerini İstanbul genelindeki kamu binalarına yaymak olacak.

UYSAL ÖDÜLÜ ERDOĞAN’IN ELİNDEN ALMIŞTI

Geçtiğimiz Eylül ayında Sıfır Atık Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından tanıtılan ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri (Pet şişe ve teneke kutuya karşılık İstanbul Kart'a yükleme yapan sistem) 1 Kasım’da yapılan Sıfır Atık Zirvesi'nde “Sıfır Atık Yenilikçilik Ödülü” ne layık görülmüştü. Mevlüt Uysal’a ödülü Sıfır Atık Projesi’ni himaye eden Emine Erdoğan Hanımefendi vermişti.