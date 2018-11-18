İBB Zeytinburnu Metro İstasyonu'ndan yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.
- İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılması ve kısa sürede tekrar açılmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, “M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı’nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18:55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır” denildi.
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