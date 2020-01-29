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İBB'de kıyım sürüyor! 23 yıllık isim görevden alındı

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kıyım sürüyor. İBB, 23 yıldır çalışan ve 4 yıldır Destek Hizmetleri Müdürü olan Mehmet Cebeci, görevden alındı.

DHA29.01.2020  17:07 - Güncelleme: 29.01.2020  17:13

;Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 1997 yılında Mehmet Cebeci, belediyede Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmaya başladı. Cebeci, 1999 yılında Tabldot Muhasebe Şefi, 2007 yılında müdür yardımcısı olarak görev yaptı ardından da 28 Ağustos 2015 tarihinde Destek Hizmetleri Müdürü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından müdürlüğünün 4'üncü yılında Cebeci, görevden alındı. Destek Hizmetleri Müdürü görevine Cebeci'nin yardımcılığını yapan Ahmet Onur Kara'nın atandığı öğrenildi.

Mehmet Cebeci kimdir?

Aslen Trabzonlu olan Mehmet Cebeci, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. 1989 yılında özel bir şirketin muhasebe departmanında çalışmaya başlayan Cebeci, 11 Ağustos 1997 tarihinde İBB'de iş başı yaptı. Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü'nde memur olarak işe başladı. Cebeci, 28 Ağustos 2015 tarihinde Destek Hizmetleri Müdürü olarak atanmıştı.

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