İBB'de ihale skandalı! Peşkeşte görülmemiş yüzsüzlük

Bina tamiratı için yapılan ihaleye iki kardeşin sahibi olduğu iki firma katıldı. Pahalı teklifi veren ihaleyi aldı. İBB, 3 milyon 625 bin lira fazla para verecek. Skandalı, AK Partili Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, Meclis kürsüsünden "İhaleye iki firma katıldı. Adresleri aynı, sahipleri kardeş. İhale 83 milyon TL ile en yüksek teklifi sunan kardeşe verildi." sözleriyle duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan ihale skandalına, AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ortaya çıkardı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Belediye Meclis'inde konuşan Kaynar, "Belediye Binalarının Bakım ve Tadilatı ihalesine 2 firma katılmış, bu firmaların adresleri aynı, yetkilileri de kardeş. 79 milyon TL+KDV teklif veren firma ihale dışı kalmış, İhale 83 milyon 625 bin TL+KDV bedelle diğer kardeşin firmasına verilmiş" dedi. Her iki firmayı incelediklerinde, adreslerinin aynı olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Kaynar, "79 milyon TL teklif veren Servet Taşkın'ın temsil ettiği firma her nedense teminat mektubu vermeyi unutmuş, böylece 83.6 milyon TL teklif veren kardeşi İbrahim Taşkın'a ait Taşkın Global firması ihaleyi kazanmış" diye konuştu. Servet Taşkın'ın kası süre öncesine kadar Taşkın Global firmasının ortağı olduğunu daha sonra ayrılarak başka bir şirket kurduğunun ortaya çıktığını belirten Avukat Kaynar, "İBB, İstanbul'daki belediye binalarının tamiratı için başka müteahhit bulamıyor iki tane buluyor ne tesadüftür ki ikisi de kardeş" diyerek bu duruma tepki gösterdi.

SOKAĞA ATILIYOR

İhale yolsuzluğu ile belediyenin kasasından 3 milyon 625 bin TL daha fazla para çıkacağının altını çizen Muhammet Kaynar, İBB'nin, İstanbullunun parasını sokağa atmaya devam ettiğini söyledi. Kaynar İBB'de yaşanan ihale usulsüzlüğünü sosyal medya hesabından da 'Sanırım yeterince açık' sözleri ile paylaştı.