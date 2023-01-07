İBB'de metro komedisi! Açıldığı gün arızalandı, vatandaş isyan etti

Dün muhalefet lideri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı Dudullu-Bostancı Metro Hattı açıldığı gün arızalanarak bir komediye sahne oldu. Hat açıldı ama vatandaş kullanmadı. 24 TV ekibi bu durumun nedenini ortaya çıkardı.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: HER ŞEY ÇOK GÜZEL BAK

Henüz dün açılan metroda arıza meydana geldi. Durakta yapılan anonslarda, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi. Açıldığı gün arızalanan İBB'nin metrosu komedisi güldürmedi isyan ettirdi. Saatlerce metro istasyonunda bekleyen vatandaş tepkisini, "Her şey çok güzel bak. Yeni açtığı dün açtığı metro çalışmıyor. Sabah 20 dakika Bostancı sahilde yürüyüş yapalım dedik, çoluk çocukla bekliyoruz. Çocuk birde korkuyor, içinde kalır mıyım kalmaz mıyım? diye. Bu kadar başka bir şey yok." şeklinde dile getirdi.

SAATLERCE DURAKTA BEKLEDİLER

Dudullu-Bostancı durağında bulunan 24 TV muhabiri, seferlerin 1 saat aksadığını ve vatandaşların burada beklediğini bildirdi. 24 TV muhabiri duraktaki vatandaşların yaklaşık bir saattir orada beklediklerini aktardı.



2019 yılında yapımı devam eden ve yüzde 70'i tamamlanmış halde İBB'ye teslim edilen metronun diğer kasımının açılışı için İstanbullu 4 yıl bekledi.

BASIN VE VATANDAŞIN KULLANMASINA İZİN VERİLMEDİ

İmamoğlu ve muhalefetin açtığı metronun açılışı da bir o kadar gizemliydi. Ne basın mensuplarının ne de vatandaşın metro kullanmasına izin verilmedi. İlk test sürüşünü Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener yaptı.

Açılışta basına izin verilemeyen ancak sonradan servis edilen görüntülerde muhalefetin fiyasko vizyonu ortaya çıktı. Görüntülü konuşmayı çok yeni bir teknoloji gibi anlatan Kılıçdaroğlu, vatmansız metroyla da ilk kez tanıştı. Meral Akşener de Paris benzetmesi yaptı. İzahı olmayan durumun mizahı oldu ancak o da güldürmedi.

BİRÇOK VASITA ARIZALI YA DA TAMAMLANMAMIŞ

Basının metro açılışına katılmasına izin verilmedi çünkü metro hazır değildi. Teknik olarak birçok aksaklık vardı. Açılışı yapılan Dudullu metro istasyonunu gezen 24 TV muhabiri 2-3 adet yürüyen merdivenin çalışmadığını bildirdi.

Hat güzergahındaki tüm durakları tek tek gezdiklerin belirten 24 TV muhabiri asansörlerin de çalışmadığını aktardı.

Henüz açıldığı günün ertesi gün arızalan ve çile ile karşılaşan vatandaşı dakika ve süre bilgisinin gösterildiği bozuk ledler karşıladı. Metronun içinde hazırlıkların bitirilmediği gibi dışında da tamamlanmadığını görüldü.

İşte 24 TV'nin o haberi;