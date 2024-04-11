İBB'den 'jet' alçaklık! İmamoğlu iftirayı kabul etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipten olduğunu anlaşılan Evren Barış Yavuz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı projelerine imza atan BAYKAR Teknoloji'ye "İsrail'e jet yakıtı satıldı" diyerek çirkin bir iftiraya imza attı. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstererek yalanladı.

İFTİRAYA SUÇ DUYURUSU

Haluk Bayraktar iftiralara cevap verdiği paylaşımında, "Sosyal medyada BAYKAR ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor. BAYKAR, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır" ifadelerini kullandı.

BİZİM DURUŞUMUZ BELLİ

Bayraktar, "Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir" dedi. Bayraktar ayrıca iftirayı ortaya atan isim Evren Barış Yavuz'un CHP'li İBB başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer aldığını hatırlattı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ÖVDÜ

Yavuz'un terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan yazılarını "Alevilerin de PKK'sı olmalı" başlıklı metnini ortaya koyan Bayraktar, "Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" tepkisinde bulundu.

İftirayı atan Evren Barış Yavuz, gelen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı silerek, sosyal medya hesabını askıya aldı.

İBB ise iftiralara yönelik adım atmak yerine BAYKAR'a saldırdı. İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, isim vermeden Bayraktar'ı hedef alarak, "Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart'ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir" dedi.

JET YAKITI TURİST UÇAKLARINA VERİLDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber'de katıldığı programda, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararını değerlendirdi. Türkiye'nin ambargo uygulayan ilk ülke olduğunu belirten Bakan Bolat, İsrail'e jet yakıtı satıldığı yönündeki iddiaları da yalanladı. Bolat, Türkiye'den İsrail'e jet yakıtının, askeri uçaklara satılıyormuş gibi yansıtıldığını belirterek "Türkiye'de uçak yakıtı satan iki özel akaryakıt şirketi var. İsrail'den Türkiye'ye çok sayıda turist geldi. Sivil uçuşlar bir müddet devam etti. Uçuşlar, birkaç ay önce iptal edildi. İsrail'e satılan yakıt, İsrail'in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır. Türkiye'ye geliyorlar, benzini dönüş için alıyorlar. Bu, Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor. Jet yakıtı iddiası büyük bir iftiradır. Vatandaşlarımız, siyaset istismarcılığı anlamında yapılan bu iftiralara kanmasın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun ekibinden BAYKAR'a çirkin iftira!