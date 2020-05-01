01 Mayıs 2020 Cuma 09:16 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 09:16

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan salgın nedeniyle trafik yoğunluğunun azaldığı İstanbul’da asfalt çalışmalarına ağırlık verildiği yönünde paylaşımlar yaptı.

Ancak diğer taraftan İstanbul’un asfalt ihtiyacı için İSFALT'ın Anadolu Yakası Asfalt Yapılması İşi, İstanbul Avrupa Yakası 1. Kısım ve 2. Kısım Asfalt Yapılması İşi olmak üzere açtığı 3 ihalesi sessiz sedasız aynı gün iptal edildi.

İHALELER "PAZARLIĞA" MI DÖNECEK?

12 Mart’ta açılıp 3 Nisan’daki iptallere İBB “İhalenin niteliğinin ve miktarının değişmesini” gerekçe gösterdi.

Üç ihalenin de ‘açık usul’ olması nedeniyle ‘yeniden ihale açıldığında pazarlık usulü mü yapılacak’ sorusu gündeme geldi.

İBB’nin, kanunlardaki ‘salgın hastalık’ gerekçesini bahane ederek ihalelerini ‘pazarlık usulü, adrese teslim’ yapacağı iddia edildi.

AÇIK İHALELER NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İhalelere çok sayıda başvuru oldu.

İddiaya göre İmamoğlu yönetimindeki İBB, açık usul yapılacak ihalelere katılımın beklenenden fazla olacağını gördü ve iptal kararıyla saf dışı bırakmak istediği firmaların rekabet hakkını ellerinden almış oldu.

Son anda iptal edilen ihalelerin önümüzdeki günlerde Kamu İhale Kanunu’nun 21-B maddesindeki doğal afet ve salgın hastalık bahanesi ile ‘pazarlık usulü’ olarak açılacağı iddia edildi.

Bu durumda İBB yönetimi istediği firmaları ihaleye davet edip istemediklerini saf dışı bırakabilecek.

ŞÜPHE-ŞAİBE-ŞAŞKINLIK

12 Mart 2020’de onaylanan 2020/123651 kayıt nolu 8 Nisan 2020’de ‘açık’ usulde yapılacak İstanbul Anadolu Yakası Asfalt Yapım işi ihalesine teklif veren şirketler 3 Nisan 2020 tarihindeki 42 kalem asfalt yapım işi ihalesinin iptal edildiğini büyük bir şaşkınlıkla öğrendi.

İstanbul’un Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar İlçelerini kapsayan Avrupa Yakası 2. Kısım Asfalt yapılması işi ihalesi için de İBB iştiraki İSFALT yine 8 Nisan 2020 günü saat 10.30’da ‘açık usul’ ihale yapılacağını duyurmuştu.

Ama 12 Mart 2020 onaylı, 2020/124077 kayıt nolu ihale de 3 Nisan 2020 günü alınan kararla iptal edilince şaibe iddiaları ayyuka çıktı.

İstanbul’un Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Fatih, Eyüpsultan, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerini kapsayan Avrupa Yakası 1. Kısım Asfalt Yapım işi ihalesi diğer ihalelerle aynı gün 8 Nisan 2020’de yapılacaktı.

12 Mart 2020 tarihinde onaylanan, 2020/124073 kayıt nolu bu ihalenin de akıbeti farklı olmadı ve diğer ihaleler gibi iptal edilince süreç şüpheli hale geldi.

İMAMOĞLU'NUN ŞEFFAFLIK VAADİ NE OLDU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden önce ihalelerin şeffaf olacağını ve kamu yararı ilkesinin gözetileceğini vaat etmişti.

Ancak açık usulle yapılacak asfalt ihalelerinin apar topar iptal edilmesi "şeffaflık vaadi" ne olacak sorusunu gündeme getirdi.

CANAN KAFTANCIOĞLU GÖZETECEK Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini "kamunun haklarını koruma" gerekçesiyle CHP Üsküdar İlçe Başkanı'na gözetleten CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "İBB'nin şüpheli ihale iptalleri" ile ilgili nasıl bir tavır izleyeceği de önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Açık ve şeffaf olarak yapılacağı duyurulduktan sonra ani bir kararla iptal edilen asfalt ihalelerinin sadece İBB yönetiminin davet edeceği az sayıda firma ile yapılması durumunda Kaftancıoğlu'nun kendisine yine kamu hakkını gözetme-gözetleme vazifesi çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu.