Tuzla'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreni düzenlendi.

Çalışmaların önceki etabını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı anan Başkan Yazıcı kürsüde "Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuşma yaptığı sırada bazı kişiler Yazıcı'nın sözünü keserek konuşmasına engel oldu.

Konuşmaların ardından Başkan Yazıcı'yı makam aracına kadar takip eden şahıslar Başkan Yazıcı'ya saldırdı. Başkan Yazıcı makam aracına binerek oradan uzaklaştı.

SALDIRIYA UĞRAYAN YAZICI, 24 TV'YE KONUŞTU

Açılış töreninde CHP'lilerin ve İBB ekibinin saldırısına uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, o anları 24 TV'ye anlattı. Yazısı, "Benim cümlelerimin hiçbirinde provokasyon yoktu. Tuzla'nın hakkını Tuzla'nın halkına istedim, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN: SALDIRGANLARI KINIYORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yönettiği ilçenin sorunlarını dile getirdiği, ilçesine eser kazandıranlara teşekkür ettiği için tahammülsüz bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganları kınıyorum" açıklamasında bulundu.

ÖMER ÇELİKTEN "SİYASİ BARBARLIK" NİTELENDİRMESİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul'daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz" dedi.