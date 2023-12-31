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Güncel

İBB'den skandal hata! Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler

İBB, Küçükçekmece Beşyol Üst geçidi çalışmalarında skandal bir hataya imza attı. Köprünün ayakları metrobüs yoluna inşa edildi. Hata sebebiyle metrobüs yolu tahrip oldu, üst geçit 2. kez yapılmak zorunda kaldı.

Sabah31 Aralık 2023 Pazar 07:27 - Güncelleme:
İBB'den skandal hata! Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 4 yıl boyunca ihmal ettiği üstgeçit bakımlarını, vatandaşın yoğun şikayeti sonrası Küçükçekmece Beşyol Üst geçidinde başlattı.

Sabah'ın haberine göre; Ağustos ayı içerisinde başlattığı çalışmalarda skandal bir hataya imza attı. Partizan atamalarla yoğun eleştirilerin odağındaki Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB yönetimi, köprünün ayaklarını metrobüs yoluna inşa etti.

Hata sebebiyle metrobüs yolu tahrip oldu, üst geçit ikinci kez yapılmak zorunda kaldı. İBB yönetimi daha önce de aynı üst geçitte bir çok hataya imza atmıştı.

Yönetim tarafından başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında eski merdiven ve engelli rampası yerinden sökülmüştü. Yolcu yoğunluğu hesaplanmadan yapılan merdivenin dar olması nedeniyle metrobüsü kullananlar sürekli izdiham yaşamış, istasyona ulaşmak için dakikalarca çile çekmek zorunda kalmıştı.

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