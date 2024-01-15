İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1012
  • EURO
    33,0186
  • ALTIN
    1981.56
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'den skandal terör propagandası! HDP'li vekil Öcalan'a özgürlük istedi
Güncel

İBB'den skandal terör propagandası! HDP'li vekil Öcalan'a özgürlük istedi

İBB, terör saldırılarında şehit olan 9 askerimizin son yolculuğuna uğurlandığı günde, terör savunucularına kapılarını açtı. İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, PKK terör örgütü ele başı Öcalan'a özgürlük istedi, etkisiz hale getirilen teröristler için 'üzgün' olduğunu ima etti.

Star15 Ocak 2024 Pazartesi 00:44 - Güncelleme:
İBB'den skandal terör propagandası! HDP'li vekil Öcalan'a özgürlük istedi
ABONE OL

Türkiye'nin Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 Mehmetçiği şehit verdiği acılı günlerinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Müze Gazhane'de terörü destekleyici konuşmaların yapıldığı skandal bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük çağrısında bulundu.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı resmi X hesabında şehitlerimiz dolayısıyla bütün etkinlikleri durdurduğunu duyursa da, İBB'ye ait Müze Gazhane'de terör propagandasının yapıldığı "Mor Dayanışma" adlı bir etkinlik düzenlendi.

Organizasyona katlan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, yaptığı konuşmada PKK terör örgütü elebaşı bebek katili terörist Öcalan'a özgürlük çağrısında bulunarak, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır." dedi. Kaya konuşmasında bebek katili Öcalan'ın hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak değerlendirdi ve TSK'nın etkisiz hale getirdiği teröristler için "üzgün" olduğunu ima etti.

  • öcalan
  • destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.