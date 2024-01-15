Türkiye'nin Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 Mehmetçiği şehit verdiği acılı günlerinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Müze Gazhane'de terörü destekleyici konuşmaların yapıldığı skandal bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük çağrısında bulundu.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı resmi X hesabında şehitlerimiz dolayısıyla bütün etkinlikleri durdurduğunu duyursa da, İBB'ye ait Müze Gazhane'de terör propagandasının yapıldığı "Mor Dayanışma" adlı bir etkinlik düzenlendi.



Organizasyona katlan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, yaptığı konuşmada PKK terör örgütü elebaşı bebek katili terörist Öcalan'a özgürlük çağrısında bulunarak, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır." dedi. Kaya konuşmasında bebek katili Öcalan'ın hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak değerlendirdi ve TSK'nın etkisiz hale getirdiği teröristler için "üzgün" olduğunu ima etti.