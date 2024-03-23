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Güncel

İBB'den tepki çeken 'Ramazan Etkinliği'! LGBT destekçisi Gaye Su Akyol'u sahneye çıkardılar

İBB'nin 'Ramazan Etkinliği' adını verdiği konser programı büyük tepki çekti. İBB, LGBT destekçiliğiyle bilinen Gaye Su Akyol'u Kadıköy Festival Park'ta sahneye çıkardı.

23 Mart 2024 Cumartesi 08:50 - Güncelleme:
İBB'den tepki çeken 'Ramazan Etkinliği'! LGBT destekçisi Gaye Su Akyol'u sahneye çıkardılar
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İBB Ramazan ayında skandal bir programa imza attı. İBB, LGBT destekçiliği ile bilinen Gaye Su Akyol'u sahneye çıkardı, 'Ramazan Etkinliği' diyerek konser verdirdi.

İBB GAYE SU AKYOL'U PAYLAŞTI

İBB Festival Park sosyal medya hesabından programı şu sözlerle duyurdu:

"Ramazan etkinlikleri, ilk günden bu yana dopdolu geçiyor. Kendine özgü tarzıyla geleneksel Anadolu ezgilerini çağdaş müzikle harmanlayarak Türk müziğine modern ve deneysel bir bakış açısı getiren şarkıcı ve söz yazarı Gaye Su Akyol, Kadıköy Festival Park'ta sahnedeydi. Müzik dolu geceden geriye bu kareler kaldı."

LGBT DESTEKÇİSİ GAYE SU AKYOL

Gaye Su Akyol verdiği bir röportajda toplumsal cinsiyet normlarını reddettiğini ve LGBT'ye destek çıktığının mesajını açık biçimde vermişti.

"DALGA GEÇERCESİNE RAMAZAN ETKİNLİĞİ"

Vatandaşlar sosyal medyadan skandala şu sözlerle tepki gösterdi:

Dalga geçercesine sözde Ramazan etkinliği, kime hitap ediyor bu etkinlik. Bizim Ramazan etkinliklerimiz arasında böyle saçmalıklar yok.

Mübarek ayı karıştırmayın yaptığınız etkinlik ile Ramazan ayının alakası bile yok

Bu toplumdan ve değerlerinden bu kadar uzak oluşunuzu bari Ramazan'da gözümüze sokmasaydınız

Ramazan bunun neresinde, Ayıp! Dalga geçmeyin dini değerlerimizle

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