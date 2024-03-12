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Güncel

İBB'nin algı belediyeciliği hız kesmiyor! Bir sahte açılış daha

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pazar günü açılışını yaptığı Beykoz Çubuklu Siloları'nı ziyarete giden vatandaşlar açılışın gerçek olmadığını öğrenince şaşkına döndü. Mağdur olan vatandaşlar, “Seçim öncesi bir göstermelik olmuş herhalde. Açılış gibi göstermiş” diyerek İBB'ye tepki gösterdi.

12 Mart 2024 Salı 13:52 - Güncelleme:
İBB'nin algı belediyeciliği hız kesmiyor! Bir sahte açılış daha
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İstanbul'u algı belediyeciliğiyle yönetmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapmadığı projeleri yapılmış gibi göstermeye devam ediyor.

İBB tarafından pazar günü yapılan törenle hizmete açıldığı söylenen Beykoz Çubuklu Siloları, vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. Heyecanla bölgeye giden vatandaşlar, görevliden açılışın göstermelik yapıldığını öğrenince kandırıldıklarını fark etti.

Bölgeye gelen vatandaşlar, "Açılışı yapıldı, öyle geldik. Ama seçim öncesi bir göstermelik olmuş herhalde. Bitmeden birtakım şeyler açmışlar. Öyle şey olur mu? Açılmış gibi gösterdiler." ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ HEMEN ARDINDAN DA KAPANIŞ

Beykoz Çubuklu Siloları'nın önünde bekleyen görevli, "Burada hiçbir şey yok. Sadece öyle bir açılış yaptılar." dedi. Bunun üzerine bir kadın vatandaş ise "Dün gezenler yalan dolan. Açılış yaptılar sonra kapanış yaptılar." dedi.

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