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İBB'nin billboard belediyeciliği! Reklam var hizmet yok

Vatandaşa hizmeti billboardlarda(reklam panosu) reklam yapmak sanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gösteriş kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Reklama para veren ancak hizmete gelince yan çizen İmamoğlu açmadığı metro hattının tanıtımını yaptı. Yol kenarında, '5 yeni metro açtık' billboard ilanında metro hattını açtıklarını söyledikleri hattın olmadığı görüldü.

13 Ağustos 2023 Pazar 10:45 - Güncelleme:
İBB'nin billboard belediyeciliği! Reklam var hizmet yok
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde Kuleli İlköğretim Okulu binasının hemen yanındaki İBB reklam panosunda "5 metro açtık" şeklinde verdiği hat isimlerinden Ataköy - İkitelli Metrosu'nun duraklarının AK Parti döneminde yapılan durakların açılmadığı kaderine terk edildiği görüldü.

İBB'NİN BİLLBOARD BELEDİYECİLİĞİ!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmet yerine reklam kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu, Ataköy-İkitelli metro hattı arasındaki üç istasyonu açmadan reklamını yaptı. Yol kenarında, "5 yeni metro açtık" billboard ilanında metro hattını açtıklarını söyledikleri hattın olmadığı görüldü. Vatandaşlar, İBB Başkanının açmadığı metro hatlarının reklamını yapmasına tepki gösterdi.

İBB'nin reklam panosunda açıldığı söylenen Ataköy İkitelli metrosunun duraklarına giden vatandaş AK Parti döneminde yapılan çalışmalardan başka hiçbir çalışma yapılmadığını ve açılmadığını görünce tepki gösterdi.

ÇALIŞMALAR DURMUŞ HALDE

İBB'nin açılışını yapmadığı hizmetleri bilbortlarda açmış gibi reklamını yapmasının doğru olmadığını belirten vatandaşlardan A.K., "İBB projesini durdurduğu Ataköy ikitelli metrosunun açtık diye reklamını bilbortlarda yapmaktadır. Bu metronun durakların üç tanesi Yenibosna Mahallesi'nde de AK Parti döneminde yapımı başlayan Çobançeşme metro durağının çalışmalarını durdurdu.

(Çoban çeşme mevki, İhlas metro Durağı ve Doğu sanayi sitesi) bilborttaki açtık yazısına göre gittiğim üç durak da kapalı. 153'ü de arayarak durakların kapalı olduğunu şikayette bulundum" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI AKSARAY ARASINDAKİ YENİBOSNA TRAMVAY DURAĞI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK parti döneminde hayata geçirilen ve Atatürk havalimanı Aksaray arasındaki Yenibosna durağını iptal etti. İBB tarafından yenibosna durağının iptal edilmesi nedeniyle vatandaş tramvaya binmek için Şirinevlere kadar yürümek zorunda kaldı.

  • İBB İmamoğlu
  • Yanı Çizen Reklam
  • Metro Hattı Yalanı

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