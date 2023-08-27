İBB'nin ifşa olan vurgununda yeni bir skandal daha ortaya çıktı!

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci çizmesinin çiftini 4 bin 400 liraya aldığı, İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin ise hemen hemen aynı özelliklerdeki itfaiyeci çizmesinin çiftini 13 bin 825 liraya satın aldığı ortaya çıkmasının ardından çizmelerin şartnameye de uymadığı görüldü.

Çelik ara tabanlı olduğu söylenen 13 bin 825 liralık itfaiyeci çizmesi, Silivri'deki yangında bir vidaya bile dayanamadı. Bir itfaiyeci ayağına giren vidanın görüntülerini paylaştı. Açık ihale usulüyle düzenlenen ihaleyle 27 milyon 650 bin lira bedelle İBB, çifti 13 bin 825 liraya itfaiyeci çizmesi aldı. AK Partili Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de aynı özelliklerdeki itfaiyeci çizmesini geçtiğimiz nisan ayında 4 bin 400 liraya alması İBB'de vurgunu gözler önüne serdi.

3 KAT FAZLAYA ALDI, ÇİVİYE BİLE DAYANMADI

Sabah'ın haberine göre; İBB, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 4 bin 400 liradan aldığı aynı standartlardaki itfaiyeci çizmesini 3 kattan fazla bir parayla satın alarak İstanbullulara büyük bir kazık atmasının ardından bir skandal daha ortaya çıktı. Alınan çizmelerin ihale şartnamesine de uymadığı görüldü.

ÇİVİ İTFAİYE ERİNİN AYAĞINA GİRDİ

Silivri'de bir yangına giden itfaiye ekipleri, İBB tarafından yeni alımı yapılan çizmeleri kullandı. Alevlerin arasına giren itfaiye erlerinden birinin ayağına yangın sırasında vida girdi. Taban için çelik plaka ile kaplanarak itfaiye erlerini vida, delici madde ve yangından koruması beklenen çizmenin tabanına vida saplandı. İtfaiye eri de vidanın ayağına girdiği görüntüleri paylaştı.

ŞARTNAMEYE UYGUN ÇIKMADI

3 kat pahalı fiyata alınan çizmelerin ihale şartnamesinin 27. Maddesinde "Çizme tabanı esnek yapıda olacaktır. Taban içi çelik plaka ile kaplanmış olacaktır. Çelik plaka ergonomik olarak şekillendirilmiş yapıda, ayak taban dolgusu alt kısmında bulunacak ve taban plakasına direk temas etmeyecektir. Tüm katmanlar ile birlikte çizme tabanı kullanıcıyı rahatsız etmeyecek ve ergonomik yapıda olacaktır" yazdığı, alınan çizmelerin ise bu özellikleri taşımadığı belirtildi.