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  • İBB'nin ihmali sonucu hayatını kaybeden minik Edanur soruşturmasında 4 gözaltı kararı!
Güncel

İBB'nin ihmali sonucu hayatını kaybeden minik Edanur soruşturmasında 4 gözaltı kararı!

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 16:05 - Güncelleme:
İBB'nin ihmali sonucu hayatını kaybeden minik Edanur soruşturmasında 4 gözaltı kararı!
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Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'yi gözaltına aldı.

Diğer şüpheliyi gözaltına almaya yönelik çalışmalar sürüyor.

- OLAY

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İBB olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

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