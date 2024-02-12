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  • İBB'nin metrosu 3 günde 17,8 km uzadı! Alay konusu oldu
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İBB'nin metrosu 3 günde 17,8 km uzadı! Alay konusu oldu

İBB'nin metro afişleri birbirini tutmadı. Bir afişte 47,3 km, başka afişte ise 65,1 km afişi kafaları karıştırdı.

Akşam Gazetesi12 Şubat 2024 Pazartesi 08:25 - Güncelleme:
İBB'nin metrosu 3 günde 17,8 km uzadı! Alay konusu oldu
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2019 seçimlerinde '5 yılda 230 kilometre metro' vaadinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlere günler kala hazırlattığı afişlerle İstanbulluları hayrete düşürdü. İBB, kentin pek çok noktasındaki billboardlarda 47,3 kilometre yeni metro hattı açtıklarını duyurdu. 3 gün sonra bu rakam Adalar'daki reklam panolarında revize edilerek 65,1 kilometreye çıkarıldı. Vatandaşlar, İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye sosyal medya üzerinden "Metro 3 günde nasıl 17,8 km uzadı?" diye sordu.

ALAY KONUSU OLDU

İBB, metro ile ilgili yapılan çalışmaları konu alan bir de tanıtım videosu yaptı. Bu videoda afişlerde ismi yer alan Azra Aygül isimli öğrenci, "Metrodan önce okula yaklaşık 1,5 saat gidebiliyordum. Metro açıldıktan sonra okula yarım saatte gitmeye başladım" derken İmamoğlu ise videoda, "İstanbul'da tüm zamanların en büyük metro atılımını başlattık. Tam 5 yeni metro hattı açtık. 6 hattın da inşaatına devam ediyoruz. Tarihimizin en çok metro hattını inşa eden yönetim biz olduk" diyor.

Vatandaşlar ise İBB'nin hazırladığı video ile afişleri sosyal medyadan eleştirdi:

İşleri güçleri yalan, algı, hile aldatmaca böyle yapa yapa geldiler bu günlere... 8 kilometre yapacak kabiliyet yok bile... Giderken 47.5 gelirken de 65.1 olarak ölçmüş olabilirler mi acaba?

AK Parti İBB adayı Murat Kurum ise seçim vaadinde, raylı sistem uzunluğunu ilk 5 yılda iki katına, 2034 yılında ise bin 4 kilometreye ulaşacağını ifade etti.

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