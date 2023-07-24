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İBB'nin skandal sergisine suç duyurusu: Buradaki rezalete karşı çıkıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Feshane'de açılan serginin müstehcenlik, çıplaklık ve dini değerlere hakaret içerdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Konuya ilişkin suç duyurusunun ardından açıklama yapan Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, 'Sanata karşı değiliz, buradaki rezalete karşı çıkıyoruz. Özellikle büyükşehir başkanı ve sorumluların cezalandırılmasını ve serginin ivedilikle kapatılmasını istedik' dedi.

IHA24 Temmuz 2023 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
İBB'nin skandal sergisine suç duyurusu: Buradaki rezalete karşı çıkıyoruz
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Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, Feshane'de açılan 'Ortadan Başlamak' adlı serginin müstehcenlik, çıplaklık ve dini değerlere hakaret içerdiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tasavvuf Müzesi' yapılacak diyerek 4 yıl evvel kapatılan Feshane'de yaklaşık 1 ay önce 'Ortadan Başlamak' adlı bir sergi açıldı. Bu sergide Eyüp El Ensari hazretlerinin türbesinin yanı başında sanat adı altında sergilenen, çıplaklık, müstehcenlik, sapkınlık içeren figürler, heykeller, fotoğraflar ve resimler bulunması kökü bu topraklara, milli ve manevi değerlere bağlı biz İstanbulluları derinden yaralamış, ziyadesiyle üzmüştür. Ahlaka ve adaba aykırı olan bu görüntülerin sergilenmesine sebep olan kişiler hakkında ceza verilmesini ve bu serginin kapatılmasını saygıyla arz ve talep ederiz' ifadelerine yer verildi.

"DEĞERLERİMİZ AŞAĞILAYAN ŞEKİLDE SERGİ AÇILMIŞ SANAT ADI ALTINDA'

Suç duyurusunun ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, "Uzun zamandan beri Feshane'de İBB'nin açmış olduğu sergiyi protesto ediyoruz. Burada dini değerlere hakaret var. Özellikle cami önünde dansöz figürleri var. LGBT propagandası yapan tablo ve yazılar mevcut. Özellikle satanist figürler burada mevcut. Eyüp El Ensari hazretlerinin manevi huzurunda ve Eyüp ilçemizin maneviyatının ne kadar yüksek olduğunu ifade ettik. Bir ailenin çocuğunu alıp da o sergiyi gezemeyecek olduğunu, müstehcenlikleri anlattı. Orada eşcinselliği ve müstehcenliği sergileyen ve pompalayan figürleri suç duyurusunda bulunarak şikayet ettik. İnşallah bu serginin kapatılacağını temenni ediyoruz. Değerlerimiz aşağılayan şekilde sergi açılmış sanat adı altında. Özellikle büyükşehir başkanı ve sorumluların cezalandırılmasını ve serginin ivedilikle kapatılmasını istedik. Sanata karşı değiliz, buradaki rezalete karşı çıkıyoruz. Yani sanat adı altında yapılan müstehcen sergiye karşı çıkıyoruz' ifadelerini kullandı.

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