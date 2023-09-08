İBB'nin son eseri! Yıldız Korusu vahim halde

İstanbul'un en güzel mekânlarından biri olan Yıldız Korusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilgisizliği nedeniyle adeta can çekişiyor. 2019'da işbaşına gelen CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'u 1994 öncesine geri götürdü.

KÖŞKLER KAPATILDI

Megakentin yemyeşil korularında bulunan köşklere 1994'e kadar vatandaşın girmesi yasaktı. Vatandaşların sadece uzaktan seyredebildiği Emirgan ve Yıldız Korusu'ndaki tarihi köşkler, 1994'te İstanbul Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halka açılmıştı. Yıllarca vatandaşların nefes almak için geldiği korudaki tarihi köşkler, 2019 seçimlerinden sonra teker teker vatandaşlardan kopartılmaya başlandı. İlk olarak Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda vatandaşa hizmet veren Beyaz Köşk ile Pembe Köşk kapatıldı. Beyaz Köşk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalışma ofisi olurken, Pembe Köşk ise İBB Başkanı'nın eşi Dilek İmamoğlu'na çalışma ofisi olarak tahsis edildi.

SIRA YILDIZ KORUSU'NDA

Bununla yetinmeyen İBB yönetimi, bu kez Beşiktaş'taki Yıldız Korusu'nda bulunan tarihi köşklere gözünü dikti. Buradaki köşkler için restorasyon projesi hazırlandı. Çadır Köşkü için 2018, Malta Köşkü için ise 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na projeler sunuldu. Kurul her iki projeyi de onayladı. İBB, 2021'de Çadır Köşkü için bir restorasyon çalışması yaptığını duyurdu. Sabah, iki yıldan uzun süredir devam eden köşklerdeki restorasyon ve parkın son durumunu mercek altına aldı. Tarihi Çadır Köşkü'ne, 'Köşkümüz tadilat sebebi ile geçici bir süre hizmet veremeyecektir' afişi, Malta Köşkü'ne ise 'Size daha iyi hizmet sunabilmek için yenileniyoruz' pankartı asıldığı görüldü.

Ekiplerin ağır aksak işleyişleri nedeniyle binlerce turist tarafından ziyaret edilen park ve köşklerin dışında parktaki tuvalet ve mescit gibi alanlara elektrik de verilmiyor. Korudaki gölet bakımsızlık ve kirden bulanık bir görünüm almış halde. Parkın çocuk oyun alanları da ilgisizlikten nasibini almış durumda. Özellikle salıncakların bulunduğu alan çocuklar için tehlike oluşturacak halde. Yıpranan alanda derin çukurların oluştuğu, bu çukurların ise çakıl taşlarıyla doldurulduğu görüldü.