İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2023 Cuma / 23 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8514
  • EURO
    28,8076
  • ALTIN
    1662.31
  • BIST100
    8337.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İBB'nin son eseri! Yıldız Korusu vahim halde

İstanbul'un en güzel mekânlarından biri olan Yıldız Korusu, İBB'nin ilgisizliği nedeniyle adeta can çekişiyor. Yıldız Korusu'nda köşkler kapalı, tuvaletlerde elektrik yok, çocuk parkları berbat halde.

Sabah8 Eylül 2023 Cuma 08:02 - Güncelleme:
İBB'nin son eseri! Yıldız Korusu vahim halde
ABONE OL

İstanbul'un en güzel mekânlarından biri olan Yıldız Korusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilgisizliği nedeniyle adeta can çekişiyor. 2019'da işbaşına gelen CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'u 1994 öncesine geri götürdü.

KÖŞKLER KAPATILDI

Megakentin yemyeşil korularında bulunan köşklere 1994'e kadar vatandaşın girmesi yasaktı. Vatandaşların sadece uzaktan seyredebildiği Emirgan ve Yıldız Korusu'ndaki tarihi köşkler, 1994'te İstanbul Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halka açılmıştı. Yıllarca vatandaşların nefes almak için geldiği korudaki tarihi köşkler, 2019 seçimlerinden sonra teker teker vatandaşlardan kopartılmaya başlandı. İlk olarak Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda vatandaşa hizmet veren Beyaz Köşk ile Pembe Köşk kapatıldı. Beyaz Köşk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalışma ofisi olurken, Pembe Köşk ise İBB Başkanı'nın eşi Dilek İmamoğlu'na çalışma ofisi olarak tahsis edildi.

SIRA YILDIZ KORUSU'NDA

Bununla yetinmeyen İBB yönetimi, bu kez Beşiktaş'taki Yıldız Korusu'nda bulunan tarihi köşklere gözünü dikti. Buradaki köşkler için restorasyon projesi hazırlandı. Çadır Köşkü için 2018, Malta Köşkü için ise 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na projeler sunuldu. Kurul her iki projeyi de onayladı. İBB, 2021'de Çadır Köşkü için bir restorasyon çalışması yaptığını duyurdu. Sabah, iki yıldan uzun süredir devam eden köşklerdeki restorasyon ve parkın son durumunu mercek altına aldı. Tarihi Çadır Köşkü'ne, 'Köşkümüz tadilat sebebi ile geçici bir süre hizmet veremeyecektir' afişi, Malta Köşkü'ne ise 'Size daha iyi hizmet sunabilmek için yenileniyoruz' pankartı asıldığı görüldü.

Ekiplerin ağır aksak işleyişleri nedeniyle binlerce turist tarafından ziyaret edilen park ve köşklerin dışında parktaki tuvalet ve mescit gibi alanlara elektrik de verilmiyor. Korudaki gölet bakımsızlık ve kirden bulanık bir görünüm almış halde. Parkın çocuk oyun alanları da ilgisizlikten nasibini almış durumda. Özellikle salıncakların bulunduğu alan çocuklar için tehlike oluşturacak halde. Yıpranan alanda derin çukurların oluştuğu, bu çukurların ise çakıl taşlarıyla doldurulduğu görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.