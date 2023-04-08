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İBB'ye metro eleştirisi: Vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) vatandaşlara ulaşım anlamında büyük mağduriyet yaşattığı' eleştirisinde bulundu.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 19:39 - Güncelleme:
İBB'ye metro eleştirisi: Vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor
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Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, aynı zamanda İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı olan Özdemir'in İstanbul'daki metro ve altyapı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Özdemir, İBB'nin metro çalışmalarına işaret ederek, projelerinin geç tamamlanması yüzünden ulaşımda aksaklıklar meydana geldiğini belirtti. Çalışmaların hızlandırılması çağrısı yapan Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu hat pandemi döneminde gündem olmuştu. Burayı İBB yapacaktı. AK Parti döneminde buranın ihalesi yapılmıştı. Yaklaşık yüzde 8 oranında ilerleme katedilmişti. Fakat İBB hem çevre yolları hem de bu metro hattını yapamayacağını ifade edince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız 2020'nin ortasında bu hattı devraldı ve 2,5 sene gibi bir zamanda tamamlanmasını sağladı."

İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının güzel projelere imza attığını aktaran Özdemir, bu yıl açılan Kağıthane-Havalimanı hattının ardından Halkalı-Havalimanı hattının da tamamlanmasıyla Avrupa Yakası'nın birbirine entegre hatlarla bağlanacağını kaydetti.

Özdemir, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmecelilere şöyle seslendi:

"Şu anda şehrin batı yakasının ve daha da batısındaki bölümün havalimanına ulaşamamasının tek sebebi İBB'dir. Mahmutbey-Esenyurt ile Kayaşehir-Başakşehir hattı aynı zamanda ihale edilmişti. 2019'da İBB, ikisini de devraldı. İBB, 'Birisini yapamayacağım.' dediği için burayı Bakanlık yaptı. İBB'nin yaptığı hat ise yüzde 5'lik seviyede. Eğer İBB, Mahmutbey-Esenyurt hattını yapmış olsaydı Esenyurtlu bir vatandaşımız havalimanına rahat şekilde ulaşacaktı. Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmeceli vatandaşlarımız bu anlamda çok büyük mağduriyet yaşıyor."

Özdemir, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

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