İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu belirlendi.

Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.

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