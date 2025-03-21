İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,7441
  • EURO
    41,0687
  • ALTIN
    3655.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması! Banka kasalarına el konuldu
Güncel

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması! Banka kasalarına el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, savcılığın talimatıyla Murat Ongun'un da aralarında olduğu 7 şüphelinin bankalardaki kasalarına el konuldu.

AA21 Mart 2025 Cuma 18:59 - Güncelleme:
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması! Banka kasalarına el konuldu
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu belirlendi.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kirli çarkı MASAK raporu gün yüzüne çıkardı İBB'de 'ihale yolsuzluğu' ifşa oldu

Bakan Tunç: Özel'in sokak çağrısı yanlış

İBB soruşturmalarının perde arkası Dosyadaki 7 çarpıcı iddia
  • yolsuzluk
  • banka hesapları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.