İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Filistin Sempozyumu cuma günü başlıyor

Gazze insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biriyle karşı karşıya. Bir yanda okulların, camilerin hatta hastanelerin bile hedef alındığı ağır bir bombardıman; diğer yanda elektrik, su, gıda hatta ilaç geçişlerine dahi izin verilmeyen bir abluka. Yüzbinlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yaşlılar, çocuklar ve bebekler de dahil olmak üzere bütün Gazzeliler soykırıma varan bu katliamla birlikte açlıkla ve susuzlukla mücadele ediliyor.

Hem İsrail yönetimi hem de İsrail destekçisi batılı siyasiler dünyanın dört bir yanından yükselen tepkilere kulaklarını kapatmış durumda. Buna rağmen Gazze dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor.

İbn Haldun Üniversitesi de Filistin'in haklı mücadelesine her türlü katkıyı sunmaya çalışıyor. 7 Ekim öncesinde olduğu gibi 7 Ekim sonrasında da İsrail'in katliamlarına, işgal politikasına ve Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için onlarca etkinlik düzenlendi. Şimdiyse dünyanın dört bir yanından Filistin'le ilgili önemli çalışmalara imza atan akademisyenler, aktivistler ve gazetecileri İstanbul'da bir araya getirecek.

Uluslararası Filistin Sempozyumu 23-24 Şubat'ta "Filistin ve Küresel İlişkilerin Geleceği" temasıyla yapılacak. Sempozyumun açılışını İbn Haldun Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve başkan vekili Necmeddin Bilal Erdoğan gerçekleştirecek.

Sempozyumda Gazze'de yaşananlar ve Filistin sorunu her yönüyle ele alınacak. Akademik özgürlükleri korumak ve kamusal aydınların Filistin konusundaki rolü, siyonist işgale eleştirel yaklaşımlar, yerleşimci-sömürgeci şiddete karşı Filistin'de gündelik direniş, Gazze soykırımı üzerine toplumsal-hukuki perspektifler, Filistin ile küresel dayanışma ve genişleyen mücadele, Filistin tasvirinde medyanın rolü gibi başlıklar masaya yatırılacak.

Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, MEDIT ve Tarih bölümlerinin işbirliği ile gerçekleşen sempozyumda amaç Filistin'in anlaşılmasında temel fikirler, metodolojiler, dil ve teorilere odaklanarak derinlemesine diyalog, araştırma ve politika etkilerinin keşfi için dinamik bir akademik platform oluşturmak. Sempozyum akademisyenler, aktivistler, araştırmacılar ve medya profesyonellerini Filistin özelinde birlikte düşünmeye, üretmeye, uzun yıllardır süren işgal ve ablukaya karşı yıkılan korku duvarı sayesinde Filistin ile küresel özgüvenin yeniden kazanılmasına da davet ediyor.

Sempozyum koordinatörü Prof. Dr. Ramazan Aras etkinliğin farkındalık yaratma noktasındaki önemine dikkat çekti.

"1948 den beri başlayan süreçten bugüne Filistin hakkında düşünmek, konuşmak, yazmak ve eylemde bulunmak farklı bir evreye girmiş durumda. Bu sempozyumda bu yeni süreci alanında uzman farklı akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve insan hakları aktivisti ile konuşmak istedik. Gazze'de bugün bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırım, dünya genelinde adalet, özgürlükler, ahlak, demokrasi ve insan hakları gibi kavramların yeniden sorgulanması gerektiği noktasına getirmiştir. Devletler, kurumlar ve toplumlar ciddi meşruiyet krizleri ile yüz yüze kalmışlardır. Bu bağlamda, bu sempozyumda farklı soruları masaya yatırmak ve beraber düşünmek ve konuşmak istiyoruz.

İnsanlık tarihi bu ve benzeri soykırım ve katliamları tekrar tekrar tanıklık etmek zorunda mı; katledilen, ezilen halklar ve topluluklar için nasıl bir mücadele ve direnme hattı geliştirmeliyiz; herkes için adalet nasıl sağlanacak; bu bağlamda, dünya nasıl bir yere doğru evirilmekte; akademi ve medyanın bu süreçte rolü nasıl olmalı gibi birçok sorunun cevabını arayan ve sorgulayan bir sempozyum olmasını istedik. Umuyoruz ki bu ve benzeri etkinlikler sadece bir farkındalık yaratma eylemi olarak kalmaz, dünyanın bütün ezilen insanları ve halkları için adaleti ve barışı tesis etme sürecinde küresel direniş ve mücadeleye bir katkı sunacaktır." İfadelerini kullandı.

Sempozyum akademik danışma kurulu üyesi Dr. Ahmet Yusuf Özdemir ise dünyada yeni bir küresel düzene ihtiyaç olduğunu vurguladı. Özdemir; "75 yıllık işgal coğrafyasında zulmün her türünün yaşandığına şahitlik ettik. Tanklara taş atarak karşılık vermeye çalışan çocuklardan beyaz bayrak sallarken öldürülen yaşlı kadınlara kadar insanca yaşama adına mücadelenin her türlüsü Filistin'de sahnelendi. Bugün gelinen noktada ise soykırımın en sistematiğinin dünya kamuoyuna inat yürütüldüğünü görüyoruz. Uluslararası Adalet Divanında kendi otoritesine karşı gelinmesini kaldıramamış olacak ki İsrail envanterindeki bütün şiddeti bir avuç insanın üzerine yağdırmaktan geri durmuyor. Bu sapkın işgal zihniyetinin ipucu Filistinlileri insan olarak görmemesinde gizli. Bugün artık dünya kamuoyunun on yıllardır üzerine bir sis perdesi gibi çöken İsrail paradigmasının yıkılışına şahitlik ediyoruz. Yeni bir dünya düzeni kurulmak zorunda. Bir önceki asırda atom bombasının gölgesinde kurulan ve adına düzen denilen sisteme bir başkaldırı Filistin'in özgürleşmesi için verilen mücadele. Herkes en iyi bildiği şekilde Nehir'den Deniz'e Özgür Filistin için çabasını ortaya koymaya devam etmeli. Bu düşüncelerle pek çoğu yurtdışından olmak üzere 30'dan fazla konuşmacı 23-24 Şubat'ta İbn Haldun Üniversitesi olarak "Filistin ve Küresel İlişkilerin Geleceği" başlığıyla gerçekleştireceğimiz Filistin Sempozyumunda bir araya geliyor." dedi.

Sempozyuma Filistin Devleti İngiltere Büyükelçisi Husam Zomlot, Gazze'de bombardıman altında defalarca kez hastanelerde görev yapan Norveçli doktor Mads Gilbert; İsrail'in saldırı ile yıkılan Gazze İslam Üniversitesi eski rektörü Kamalain Shaath; dedesi İsrail'in kurucularından olan İsrailli barış aktivisti Miko Peled; "Ev Yıkımlarına Karşı İsrail Komitesi" adlı sivil toplum örgütünün kurucu başkanı, Kudüs'te yaşayan Yahudi yazar, antropolog ve aktivist Jeff Halper; Japon soykırım araştırmaları uzmanı Saul Takashi; Güney Afrikalı insan hakları aktivisti Shamim Hargovan 'da katılan isimler arasında olacak.