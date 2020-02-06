Türkiye'den İdlib açıklaması: Yeni bir döneme giriyoruz

06.02.2020 19:43 - Güncelleme: 06.02.2020 20:11

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...

- Yaşan hadiseler hepimizi derinden üzmüştür.

- İçişleri ve Çevrecilik bakanlıklarımız Malatya'da bizzat sahadaydı. Deprem sonrası çalışmalarda ciddi mesafeler alındı.

- Yıkım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yarların sarılması için atılan adımlar memnuniyet verici. Gidenleri getirmek mümkün değil. Yaşanan felakatler ile gerekli tedbirler alınacak. İlava tedbirler için çalışılacak.

- İdlib'de yaşanan hadiseler yine gündeydi. Biz Rusya ve İran ile 2 yıldır bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye Cenevre'de devam eden sürecin de aktörü olarak çalışmalara devam etmektedir.

- Bölgede artık yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız bunları ortaya koydu. Rusya'dan bir askeri heyetin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz.

- Yeni dönemde askerlerimizin korunması için ne gerekiyorsa yapılacaktır.

- Sivil ve askerin güvenliği için ne gerekiyorsa yapılacak. Rejim defalarca anlaşmayı ihlal etti. Her hatanın sonuçları ağır olacaktır. Askeri gözlem noktlarımız yerinde kalaca.

- Rejimin niyeti savaştır. İnsanları katletmek ya da yerlerinden etmektir. Biz Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.

- Uluslararası topluma da önemli sorumluluklar düşüyor. Sivillerin korunması, göç dalgasının önlenmesi gibi konularda sadece Türkiye'nin sorumluluğu gibi ifade etmek doğru değildir. Konu sadece bizimle ilgili değil.

- Almanya'nın oradaki yerleşim ile ilgili bir katkısı oldu. Bunun diğer ülkelere de örnek olması gerekiyor.

- Mart ayında bir Astana toplantısı daha olabilir.

LİBYA'DAKİ SON GELİŞMELER

- Libya konusunda bir ateşkes sağlanması için bir takım adımlar atıldı.

- Türkiye'nin sürece katılması, aslında Libya krizine de bir denge getirmiştir. Bize ilk günlerde Türkiye'nin burada ne işi var diyenler bile bunu kabul ediyor.

Her ne kadar uluslararası toplum ona baskı yapıyor gibi gözükse de biz gerçeği biliyoruz. Hafter'in hala savaştan yana olduğunu biliyoruz.