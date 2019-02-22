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'Avcılar, CHP belediyeciliğinden çok dertli'

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Firuzköy'de mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Ulusoy, her soruna özel proje geliştirdiklerini, vatandaşın var olan belediyeden çok şikayetçi olduğunu belirtti.

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AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy “Söz Sizde” programı kapsamında Firüzköy Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Ulusoy, “Her mahalleyi tek tek gezip sizi dinliyoruz. Dinlemediğimiz vatandaşımız kalmasın. Artık sizi dinleyen, sorunları çözmek isteyen birini karşınızda göreceksiniz. Kapımız herkese açık" dedi.
 
  "CHP HİZMET YAPMAZ AMA ALGIYI ÇOK İYİ BİLİR"
 
Sorunları dinleyip notlar alan AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Ulusoy, şunları söyledi: "CHP hizmet yapmaz, ama algıyı çok iyi beceriyorlar. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Biz gönülleri imar edeceğiz, ne yıkım yapacağız ne de insanları mağdur edeceğiz. Ben sözümün arkasındayım, birlikte çözüme ulaştıracağız. Benim felsefem budur. Benim imar konusuna istinaden tek söylenecek kelamım var. Avcılar'da imardan yana sorunu olmayan vatandaş var mı? Her yerde bu sorunu dinliyorum. Bizim yönetimimizde bu sorun yaşanmayacak.”
 
 
 
 
İbrahim Ulusoy hakkında:
 
1978 yılında Trabzon’da dünyaya gelen İbrahim Ulusoy, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında Ankara Onkoloji Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasını başarıyla tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine, 2009-2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti. 2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017'ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 2017'den bu yana da Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde Başhekim olarak görev yapan Ulusoy, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Avcılar ilçesinden Belediye Başkan adayı oldu. Evli olan İbrahim Ulusoy, iki çocuk babasıdır.

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