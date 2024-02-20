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İcazet almayan saf dışı! Özgür Özel'in akıl hocası CHP'yi karıştırdı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında pazarlığa oturan CHP'nin Malatya vekili Veli Ağbaba adeta Özgür Özel'in akıl hocalığına soyundu. Aday belirleme konusunda Veli Ağbaba, CHP'de Özgür Özel'in yerine karar merciine dönüştü. Ağbaba'nin 'icazet' vermediği isimler adaylık yarışında saf dışı bırakıldı.

20 Şubat 2024 Salı 09:38 - Güncelleme:
İcazet almayan saf dışı! Özgür Özel'in akıl hocası CHP'yi karıştırdı
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CHP'de torpil ve kavgalarla tamamlanan aday belirleme sürecinde en çok ön plana çıkan isimlerden biri Veli Ağbaba oldu. Aday belirlemeye yönelik olarak kurulan 5 kişilik danışma komisyonunda da yer alan Ağbaba, aldığı kararlar ve yönlendirmeleriyle partililer arasında tepkilerin odak noktası haline geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ege Bölgesi başta olmak üzere yurt genelindeki birçok aday adayı, bu süreçte Ağbaba ile temas kurarak icazet almaya çalıştı. Ağbaba'dan onay alamayan isimler ise yarışta geri plana itilerek saf dışı bırakıldı.

KENDİSİNE MALATYA, AKRABASINA...

Özellikle İzmir'de Narlıdere, Güzelbahçe, Urla ve Çiğli başta olmak üzere birçok noktada kendine yakın isimleri aday göstermeye çalıştığı öne sürülen Ağbaba, Ankara Çankaya'da ise hedefine ulaştı. Hem Ağbaba'nın akrabası hem de Özgür Özel'in avukatı olan 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner, başvuru bile yapmamasına rağmen "kale" olarak adlandırılan ilçeden aday gösterildi. Malatya Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ise PM tarafından sürpriz şekilde Veli Ağbaba'ya verildi.

Aday belirleme sürecindeki en büyük skandallardan biri de Çiğli de meydana geldi. İlçeyle hiçbir alakası olan Malatyalı Uygar Yıldırım'ın Çiğli adayı gösterilmesi, ilçelileri sokağa döktü. Hemşerisi olan Yıldırım'ın DEM Parti tarafından işaret edildiğine yönelik söylentiler, öfkeyi daha da artırdı. Ağbaba sayesinde PM'den onay aldığı iddia edilen Yıldırım'ın adaylığı, büyük protestolar sonrası geri çekilmişti.

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